Raak de Vlag met Anthony Correia: "Ik schaam me kapot joh"

Met recht mag je Anthony Correia een clubicoon van Telstar noemen. Z'n hele loopbaan voetbalde hij in Velsen-Zuid en inmiddels is hij daar alweer aantal jaar assistent-trainer. Op een veldje vol molshopen spelen we met de altijd goedgemutste Correia een potje Raak de Vlag. "Ik schaam me kapot joh."