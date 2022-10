Adrie deelde afgelopen maanden honderden komkommers uit: "Met liefde gedaan"

Zo nu en dan lieten Adries 'klanten' iets achter. "Maar dat is niet mijn opzet", vertelt hij. "Ik heb wel eens een halve euro gevonden, maar ook een potje zelfgemaakte jam of een fles shampoo. Echte ruilhandel, zoals dat vroeger ook ging."

Behalve komkommers verbouwt hij ook tomaten en paprika's. De oogst van die planten was redelijk, maar viel in het niets bij de riante komkommeroogst. "Het was een goed komkommerjaar", vertelt Adrie, die eerdere jaren zijn buren, vrienden- en kennissenkring van de nodige groente voorzag.

Als professioneel tuinder verbouwde Adrie met zijn neef onder meer witlof, peterselie en selderij. Inmiddels is Adrie gepensioneerd, maar wroet nog graag in de aarde. "In een stuk kas van m'n neef, hierachter. En zonder bestrijdingsmiddelen, daar houden mensen van."

Inmiddels is zijn oogst op, laat hij weten in een post op de besloten Facebook-groep Je bent Zwanenburger/Halfwegger als... "Tot mijn spijt moet ik u meedelen dat mijn stalletje met komkommers, courgettes en paprika's [...] vanaf heden gesloten is. Het is gewoon op. Ik heb het met heel veel liefde gedaan."

Benieuwd naar de komkommers van Adrie? Dan moet je wachten tot volgend jaar en hopen op net zo'n goed komkommerseizoen als dit jaar. Hij heeft er zelf in ieder geval veel zin in. "Maar het hangt ervan af of ik plantjes kan krijgen en ruimte in de kas heb."