Zaandammer (45) veroordeeld voor gruwelijk mishandelen van zijn twee dochters

Een 45-jarige man uit Zaandam is veroordeeld tot een celstraf van ruim twee jaar waarvan een jaar voorwaardelijk. De man blijkt jarenlang op gruwelijke wijze zijn twee dochters fysiek en psychisch te hebben mishandeld. Hij sloeg hen vanaf jonge leeftijd met verschillende voorwerpen en verrichte seksuele handelingen bij de kinderen. De rechtbank in Alkmaar spreekt van een extreme vorm van controle die de vrijheid van de slachtoffers ernstig beperkte. De mishandelingen vonden in zowel Alkmaar als Zaandam plaats.