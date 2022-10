Zaandammer (45) veroordeeld voor gruwelijk mishandelen van twee dochters

Een 45-jarige man uit Zaandam is veroordeeld tot een celstraf van ruim twee jaar waarvan een jaar voorwaardelijk. De man blijkt jarenlang op gruwelijke wijze zijn twee dochters fysiek en psychisch te hebben mishandeld. Hij sloeg hen vanaf jonge leeftijd met verschillende voorwerpen en verrichte seksuele handelingen bij de kinderen. De rechtbank spreekt van een extreme vorm van controle die de vrijheid van de slachtoffers ernstig beperkte.

De veroordeelde Zaandammer mishandelde zijn dochters volgens de rechtbank een lange periode zowel fysiek als mentaal. Zo mishandelde hij zijn beide dochters fysiek met een riem, slipper of vlakke hand. Ook mishandelde hij een van zijn dochters met stroomkabels, computersnoeren of een dweilstok.

Peper in open wonden

Ook smeerde hij gemalen peper of gember tussen de schaamlippen van de meisjes en wreef het in open wonden van een van zijn dochters. Ook moesten de meisjes van hun vader urine over zichzelf heen gooien. Vervolgens moesten zij zich voor een langere tijd afspoelen met water om zich schoon te maken. Ook liet hij één van zijn dochters langdurig op haar knieën zitten.

Controle

De rechtbank spreekt van een 'extreme vorm van controle' van de 45-jarige vader. Zo erg dat de 'vrijheid van de slachtoffers ernstig werd beperkt'. Zo hing de man het hele huis vol met camera's en microfoons. Dit om een van zijn dochters continu in de gaten te kunnen houden.

Als de dochters het huis verlieten, moesten zij van hun vader een telefoon bij zich hebben en de lijn van de telefoon open houden. Zo kon hij op ieder moment horen wat de zijn dochters deden.

'Normale jeugd ontnomen'

Eén van de meisjes liep door al het geweld al op jonge leeftijd weg van huis, maar kwam na een tijdje toch weer thuis. De situatie verbeterde niet. Haar vader bleef haar mishandelen.