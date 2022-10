Beschuit met muisjes speciaal voor 't Gooi: "Gouden muisjes voor luxe regio"

Altijd feest als ze weer worden uitgedeeld: de traditionele beschuit met muisjes. Steeds vaker zijn ze in meer kleuren te vinden, maar nog nooit verschenen ze in het goud. Olaf Ouwekerk en zijn tweelingzus Marise werden door Medisch Centrum 't Gooi benaderd en brachten de gouden muisjes voor in deze regio op de markt. De reden: 't Gooi onderscheidt zich toch: "We vonden dit wel zo passen bij de meest welvarende regio in de provincie, die bekend staat om zijn luxe", vertelde Ouwekerk op NH Radio.

Niet alleen staat 't Gooi te popelen om eigen muisjes, steeds meer regio's tonen interesse. "Vanuit de Zaanstreek is er veel behoefte, Haarlem gaat binnen nu en twee maanden komen. En ook willen we graag een West-Friese editie", vertelt Ouwekerk enthousiast.

De kleur goud staat voor de 'meest welvarende regio in de provincie' en liet toch even op zich wachten, vertelt Olaf. "Het moet ook allemaal mogelijk zijn, dus er gingen daarom toch nog 1,5 jaar overheen. Maar ze zijn er nu."

Olav en Marise werden door de verloskundeafdeling van het Medisch Centrum 't Gooi benaderd. Of ze hier iets mee wilde doen? "Dat leek ons waanzinnig, dus dachten we dat moeten we een keer gaan doen!"

"De praktijk leert dat we tussen de 5 à 10 keer per week benaderd worden voor eigen muisjes"

Dat er zoveel vraag zou zijn naar een eigen unieke kleur muisjes die past bij een regio, hadden ze van tevoren niet gedacht. "Het grappige is dat toen we hier mee startten we niet wisten wat er op ons af zou komen. Maar de praktijk leert dat we tussen de 5 à 10 keer per week benaderd worden door partijen die zeggen van 'joh, kunnen jullie niet voor ons muisjes maken?' En daar zat dus ook 't Gooi op een gegeven moment bij."

'Muisjes uit de kast halen'

De keukenkastjes van Olav staan vol. En dat komt vandaag extra goed van pas, want zijn dochter is vandaag jarig en wordt 4 jaar. "Dat betekent dat dat ze naar de grote school gaat, de basisschool", vertelt hij trots. En of ze dat ook met muisjes gaan vieren? "Nou de keukenkastjes staan vol. We hebben haar nog even laten slapen, maar ik ga de muisjes zeker uit de kast halen!"