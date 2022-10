Annie M.G. Schmidt in Lego in het Vondelpark

In het Vondelpark staat een standbeeld van kinderboekenschrijfster Annie M.G Schmidt. Het is niet zomaar een standbeeld, het is namelijk gemaakt van 22.000 steentjes Lego. Het beeld is nog het hele weekend te bewonderen voor het VondelCS.

Het standbeeld is neergezet door Lego zelf. Het bedrijf wil met het standbeeld stilstaan bij het belang van vrouwelijke rolmodellen en waarmee zij kinderen inspireren hun eigen unieke talent te ontwikkelen.

Zeeuw in Amsterdam

De keuze om het beeld van Annie M.G Schmidt (1911-1995) in het Vondelpark te plaatsen is een logische keuze. De schrijfster, in het Zeelandse Kapelle is geboren, kwam in 1936 naar Amsterdam. Ze heeft een lange tijd in de stad gewoond, waaronder haar laatste jaren. Ze had een huis vlakbij het Vondelpark.

Het beeld van Lego-steentjes blijft ook na het weekend nog te zien in de stad. De Annie M.G Schmidt van 22.000 steentjes wordt dan verhuisd naar de Lego-winkel in de Kalversstraat, waar het standbeeld tot eind november is te zien.