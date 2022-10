Robbert kan eindelijk voor eigen publiek optreden met zijn coverband: "Droom komt uit"

Sinds 2017 zingt de Wognumse Robbert van Tol in de coverband Touch of TOTO. Hij reist het hele land door en treedt op in het buitenland. Nog nooit heeft hij voor eigen publiek gespeeld, maar daar komt binnenkort verandering in.

De band was gevraagd om op te treden tijdens kermis, nadat Robbert hier en daar had laten vallen dat hij leadzanger is van de band. "Alleen zijn wij geen feestband voor op een kermis, dus heeft onze bandleider een ander voorstel gedaan. En daar kwam eind oktober uit."

"Ik sprong een gat in de lucht, ik was euforisch", vertelt Robbert over toen hij hoorde dat hij op 28 oktober met zijn coverband in Café Stam in Wognum staat.

Vroeger kwam Robbert regelmatig in Café Stam. "Met kermis of met carnaval. Maar ik heb ook bij een musicalvereniging gezeten, dus ik stond daar vaak op het podium." En nu dus met zijn eigen band. "Ik ga wel voor een volle zaal en daar ga ik eigenhandig voor zorgen."

Touch of TOTO, die covers zingt van de wereldbekende band TOTO, treedt door het hele land en zelfs daarbuiten op. "Meestal moet ik naar Brabant, Gelderland of Groningen. Laatst nog in Maastricht gespeeld." Optreden in Noord-Holland of in eigen regio gebeurt bijna nooit. "De band heeft één keer in Noord-Scharwoude gestaan, maar toen was ik er niet bij."

Happy Birthday

De mooiste herinnering die Robbert heeft aan optreden met zijn band is uit augustus 2019. "Toen trad ik met de band op in Duitsland. Ik was jarig dus mijn ouders en toenmalige vriendin kwamen kijken. 3.000 mensen zongen toen Happy Birthday voor mij. Dat was wel heel bijzonder."

Zingen voor eigen publiek is een droom die voor Robbert uitkomt, alhoewel hij ook nog meer ambities heeft. "Ik wil uiteindelijk fulltime muzikant worden. Ik hoef er geen miljoenen mee te verdienen, maar zou er wel van willen leven. Ik ben zielsgelukkig op het podium en als ik mensen blij kan maken."