De Peiling: een gender reveal party is overdreven

Steeds meer aanstaande ouders geven een gender reveal party. De rage, waarbij met ballonnen, vuurpijlen of een taart het geslacht van het ongeboren kind bekend wordt gemaakt, is over komen waaien uit Amerika.

Om op een originele manier het geslacht van hun ongeboren kindje bekend te maken gaan sommige ouders wel heel ver. In Brazilië liet een koppel een waterval helderblauw kleuren, maar de inwoners van de nabijgelegen stad Tangará da Serra zijn niet zo blij met de gebeurtenis meldt HLN.be . Ze vrezen dat het water nu vervuild is. Op sociale media kwam er ook heel wat kritiek. Iemand reageerde: “Gefeliciteerd, jullie worden ouders van een prachtige ecologische misdaad.”

De Amerikaanse blogger Jenna Karvunidis heeft de gender reveal party in het leven geroepen. In een video liet zij zien hoe ze het geslacht van haar baby kenbaar maakte aan haar familie, en het werd een regelrechte hit.

Je geeft tegenwoordig blijkbaar al 3x een kado voor de baby geboren is. Bij zwangerschapsaankondiging, gender reveal en de babyshower... nu vind ik babykadootjes kopen erg leuk hoor🤩, maar eigenlijk is dit best wat veel...

Misschien gewoon géén gender reveal party? Natuurlijk is het leuk om te delen welk geslacht je kind is, maar om daar nou een feestje over te houden... ik zou eerder vieren dat het kind gezond is bijvoorbeeld. Er hoeft helemaal niet zo'n nadruk op geslacht te liggen, toch? 😊

En ook niet iedereen is gecharmeerd van de nieuwe trend zo valt te lezen op Twitter, eerst een babyshower, dan een gender reveal en tot slot ook nog eens op kraamvisite. Ook vinden mensen dat de nadruk niet zo erg moet worden gelegd op het geslacht van het kind. Want wat maakt het uit of je een jongen of een meisje krijgt? Wat vind jij van deze nieuwe rage? Doe jij er graag aan mee? Of is het een beetje veel van het goede?