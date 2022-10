Burgemeester Huizen verlengt sluiting woningen de Roef voor zesde keer

Verrassend is dit besluit van de Huizer burgervader allerminst. Vorige week gaf Meijer al aan dat het nodig is om de camera's op de Roef en de Windvang, de aangrenzende straat, tot eind 2022 te laten hangen. Volgens de politie en het Openbaar Ministerie (OM) is het dreigingsbeeld sinds juli onveranderd en dat is in de afgelopen zeven dagen tijd niet anders geworden.

Noodmaatregel

Dat een nieuwe verlenging eraan zat te komen, liet Meijer dinsdag tijdens een persgesprek al doorschemeren. Wel meldde hij opnieuw dat hij deze tijdelijke noodmaatregel, die ingrijpend is voor de twee in veiligheid gebrachte gezinnen, niet eindeloos kan nemen. De rechter kan hem - als er bezwaar gemaakt wordt tegen dit besluit - terugfluiten.

Maandag is tijdens een bewonersbijeenkomst onder meer gesproken over een terugkeer van de bewoners van de twee woningen en wat daar dan voor nodig is. Van de week benadrukten Meijer en wijkteamchef Carmen van den Bogaert opnieuw dat de inzet is dat de twee gezinnen terugkomen. "We moeten niet vergeten dat zij ook slachtoffer zijn."

Op zondag 3 juli besloot de burgemeester de twee woningen aan de Roef voor het eerst te sluiten. Dat deed Meijer op basis van signalen van de politie en het OM. Er was sprake van een ernstige dreiging op beide huizen.

Dichtgetimmerd

Een week later bleek hoe serieus die dreiging was. In de nacht van zaterdag 9 op zondag 10 juli ging er een explosief af voor één van de gesloten woningen. De schrik zat er bij iedereen in. Het getroffen huis is nog altijd dichtgetimmerd en niet geschikt om in te wonen.

Na een lang stilzwijgen bleek dat de dreiging te maken heeft met een conflict in het Nederlandse drugscircuit. Deze ruzie heeft geleid tot het afgaan van een bom in Huizen maar bijvoorbeeld ook in Tienhoven en Hoef en Haag. Twee verdachten zijn ondertussen opgepakt. Zij zitten nog altijd vast.