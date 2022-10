Zorg inhalen lukt niet bij alle ziekenhuizen: "Nieuwe coronagolf gaat zeker niet helpen"

"Acute zorg leveren we altijd en dat gaat voor planbare zorg", aldus een woordvoerder van het Dijklander ziekenhuis, met locaties in Hoorn, Enkhuizen en Volendam. Vanwege het personeelstekort worden alle beschikbare werknemers dan ook ingezet op de afdeling acute zorg. "Hierdoor komen we niet toe aan het wegwerken van de wachtlijsten."

Het Dijklander ziekenhuis is niet het enige ziekenhuis in de provincie dat tegen deze problemen aanloopt. Ook bij de Noordwest Ziekenhuisgroep, met meerdere locaties in en rondom Alkmaar, is er 'nog geen sprake van het inhalen van de uitgestelde zorg'. Bij het Spaarne Gasthuis (met locaties in Haarlem en Hoofddorp) en het Tergooi Ziekenhuis (meerdere locaties in 't Gooi) staat de inhaalzorg ook onder druk.

Bij het Zaans Medisch Centrum (ZMC) lijkt het de goede kant op te gaan. Daar zijn alle processen weer opgestart zoals voor de pandemie. "De zorg is nu als vanouds", vertelt de woordvoerder. Wel zijn de wachtlijsten voor sommige specialismen nog wel hoog.

Regionale samenwerking

Waar het dus in het wegwerken van de wachtlijsten in het ene ziekenhuis erg moeizaam verloopt, zijn de zaken bij het andere ziekenhuis alweer zo goed als op orde. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is het dan ook een goed plan om de zorg meer te verdelen in de regio. "Wij constateren dat dat nog te beperkt gebeurt", aldus de NZa.