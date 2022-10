Moeder gedwongen verhuisd na coke-vondst in slaapkamer zoon (22), OM eist 3,5 jaar cel

Een vrouw uit Badhoevedorp is eerder dit jaar noodgedwongen verhuisd nadat de politie tientallen kilo's cocaïne in de slaapkamer van haar 22-jarige zoon had aangetroffen. Het OM rekent het de man zwaar aan dat hij daarmee zijn moeder in gevaar heeft gebracht en wil dat hij voor 3,5 jaar achter de tralies verdwijnt.

De man werd op 19 juli in de woning van z'n moeder opgepakt. In zijn slaapkamer troffen agenten 81 blokken cocaïne van een kilo per stuk aan, in de auto van zijn vader nog eens 50 pakken.

Behalve de coke werden ook grote hoeveelheden contant geld en dure merkschoenen aangetroffen. Die laatste had hij gekocht van zijn crimineel verdiende geld en zijn net als het geld in beslag genomen.

Voorbedachten rade

Uit onderzoek naar de telefoon van de verdachte is gebleken dat hij geregeld contact had met anderen over de drugs. Een chat op dezelfde telefoon wijst erop dat hij met voorbedachten rade handelde, stelt het OM. Met andere woorden: hij wist dat hij een partij coke zou ontvangen die hij vervolgens weer moest overdragen.

Ook de resultaten van het onderzoek naar zijn financiën wekten argwaan bij de politie. Na de scheiding van zijn ouders was hij gestopt met zijn opleiding, die hem uiteindelijk had moeten klaarstomen voor een functie in het bedrijf van zijn vader. Daardoor zou hij op zwart zaad moeten zitten, maar dat bleek allerminst het geval. Dankzij kleine overboekingen van anderen kon hij alleraardigst rondkomen.

'Verwoest levens'

De officier van justitie heeft zijn jonge leeftijd laten meewegen bij de eis, maar benadrukt dat de man verdacht wordt van zeer ernstige feiten. "Want cocaïne verwoest levens bij langdurig en intensief gebruik van de gebruikers zelf, maar ook maakt het slachtoffers in huiselijke kring of in het uitgaansleven."

Bovendien rekent de officier van justitie het de man aan 'dat hij met zijn handelen zijn moeder in gevaar heeft gebracht'. Verder kan zijn moeder voorlopig niet naar huis, omdat de gemeente de woning heeft gesloten.