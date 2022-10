Cees Lute (81) overleden: Anquetil had een zwak voor de 'kaaskop' die hem uit de wind hield

Na een kort ziekbed is afgelopen weekeinde Cees Lute overleden. De oud-wielrenner is 81 jaar geworden. De geboren en getogen Castricummer was midden jaren zestig een geducht sprinter. Hij was professional in de ploeg van de Franse legende Jacques Anquetil.

Niet zijn kwaliteiten als sprinter, maar zijn talent om lang en hard op kop te rijden leverde hem een contract op bij Saint Raphaël, de Franse ploeg van Anquetil die een oogje had op Noord-Hollanders. Behalve Lute reden de Beverwijkers Coen Niesten en Ab Geldermans enkele jaren voor de vijfvoudig winnaar van de Tour de France. Lute zei in 2018 dat 'de kaaskoppen in trek waren omdat ze goed tegen de wind in konden rijden. Op die manier kon Anquetil zich sparen.' Bekijk hieronder de reportage uit 2018 over de ritzege van Cees Lute in de Ronde van Italië.

De vergeten etappezege van Cees Lute in de Giro

Van het Noord-Hollandse driemanschap was Lute niet de meest vermaarde - dat was Ab Geldermans - maar wel de enige met een ritzege in de Ronde van Italië op zijn naam. In de Giro van 1964 won hij de etappe naar Santa Margherita. Hij is één van de achttien Nederlandse wielrenners met een Giro-rit op zijn naam. De 25ste juni van dat jaar was een hoogtijdag in het leven van de toen 23-jarige coureur. Toch had hij die zege met alle liefde willen inruilen voor een etappe-overwinning in de Tour de France. Daar was hij in 1965 dicht bij. Sterker, voor zijn gevoel had Lute de bloemen al te pakken toen hij met een select vluchtersroepje de wielerbaan van Saint- Brieuc opreed. "Ik was een goede sprinter, ik had het idee dat ik niet te kloppen was", zei hij in 2018. Maar Lute had buiten de sluwe Edgar Sorgeloos gerekend. Er moest een finishfoto aan te pas komen om de Belg als winnaar aan te wijze.

Kickstart Een ritzege in de Tour zou een kickstart hebben betekend voor zijn loopbaan. Die eindigde al twee jaar later na een val in een criterium. Hij kwam ongelukkig ten val, kreeg daarbij een stuur in zijn dijbeen en liep trombose op. Einde carriere, 26 jaar nog maar. Lute, net als Niesten en Geldermans lid van BRC Kennemerland, was ook een goed schaatser. Hij is clubkampioen geweest van IJsvereniging Kees Jongert in Heemskerk, waar hij ook training gaf. Ook was hij masseur. Cees Lute deed het naast zijn werk als timmerman, een baan die hij na zijn wielerloopbaan weer oppakte. In vakanties gingen Lute en zijn vrouw altijd naar hun stacaravan in Frankrijk. Bij een wielerkoersje in de buurt kwam hij jaren nadat hij was gestopt ooit Jacques Angetil nog eens tegen. De Castricummer was gevleid dat de man die in Frankrijk een grootheid was hem herkende en een praatje maakte met die eenvoude knecht uit Noord-Holland. In 2018 zei hij daarover: "Heel leuk was dat. Volgens mij had Anquetil een beetje een zwak voor mij." Cees Lute wordt zaterdag in Heerhugowaard gecremeerd.