Blog: Twee opgepakte Velsen-Noorders langer vast • Oud-wielrenner Cees Lute (81) overleden

Na een kort ziekbed is afgelopen weekeinde Cees Lute overleden. De oud-wielrenner is 81 jaar geworden. De geboren en getogen Castricummer was midden jaren zestig een geducht sprinter. Hij was professional in de ploeg van de Franse legende Jacques Anquetil.

Niet zijn kwaliteiten als sprinter, maar zijn talent om lang en hard op kop te rijden leverde hem een contract op bij Saint Raphaël, de Franse ploeg van Anquetil die een oogje had op Noord-Hollanders. Behalve Lute reden de Beverwijkers Coen Niesten en Ab Geldermans enkele jaren voor de vijfvoudig winnaar van de Tour de France. Lute zei in 2018 dat 'de kaaskoppen in trek waren omdat ze goed tegen de wind in konden rijden. Op die manier kon Anquetil zich sparen.'

