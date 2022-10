Blog: Audiotour door Spaarnwoude over Romeinen

Tijdens de maand van de geschiedenis in Velsen introduceert de gemeente samen met onder andere recreatieschap Spaarnwoude iets nieuws: Twee routes voeren langs de archeologische hoogtepunten van Velsen-Zuid. De lange route is 5,1 kilometer, de korte 3,8. Soldaat Bato vertelt in de gratis audiotour korte verhalen bij de bezienswaardigheden waar je langskomt. Bij het startpunt van beide routes, Snowworld, kan je een QR-code scannen en even later hoor je de Romeinse soldaat vertellen.