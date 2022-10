Gemeente Amsterdam maakt 400.000 euro vrij voor sportclubs die het moeilijk hebben

Sportclubs in de stad die het moeilijk hebben kunnen vanaf nu subsidie aanvragen bij de gemeente Amsterdam. Het college heeft in totaal 400.000 euro vrijgemaakt om sportclubs die het sinds de coronapandemie lastig hebben te steunen. Per vereniging kan maximaal 5.000 euro worden aangevraagd.

Volgens de gemeente staan veel sportverenigingen sinds de coronacrisis onder druk door minder inkomsten en het dalen van het aantal leden, daarnaast wordt het voor de clubs ook steeds lastiger om genoeg vrijwilligers te vinden. Om sportclubs die dat is overkomen te steunen heeft het college de tijdelijk subsidieregeling verstrekt. Tot 18 december kunnen verenigingen zich inschrijven voor de regeling.

"Amsterdamse sportclubs zijn goud waard voor de stad. Zij hebben een belangrijke sociale functie en zorgen ervoor dat honderdduizenden Amsterdammers elke week gaan sporten en bewegen", aldus wethouder Sofyan Mbarki (Sport). "We zien dat veel clubs het lastig hebben in de nasleep van corona en dat er problemen ontstaan doordat de basis niet op orde is. Met deze regeling willen we clubs die zelf onvoldoende middelen hebben, extra ondersteunen."

Stijgende energieprijzen

Het college weet ook dat, bovenop de nasleep van corona, veel verenigingen last hebben van de stijgende energieprijzen. Om de sportclubs ook hierin te steunen is het college bezig met een tweede subsidieregeling van 3 miljoen euro, deze moet in 2023 beschikbaar worden gesteld.