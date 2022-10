Aandacht voor mensenrechten op WK-schermen 'op dit moment niet aan de orde'

Het is nog te vroeg om een toezegging te doen over aandacht voor mensenrechten tijdens het bekijken van het WK op grote schermen op bijvoorbeeld het Museumplein. Dat zei burgemeester Halsema vanavond.

Het ging om een idee van D66-raadslid Rob Hofland. Hij wil dat er op een informatiescherm getoond wordt dat er mensenrechten die zijn geschonden voor de realisatie van het WK in Qatar. Hofland vroeg Halsema vanavond om 'alles te doen binnen haar mogelijkheden om te voorkomen dat er public viewings zijn waarbij geen aandacht is voor mensenrechtenschendingen'.

Finale of halve finale

Halsema antwoordde dat ze goed begreep waar de vraag vandaag kwam. Ze zei daarna ook dat de gemeente nog geen plannen heeft om het gezamenlijk naar het WK kijken te organiseren. "Dan moet Nederland in de finale of halve finale staan. Dat is op dit moment nog niet aan de orde.

In de Johan Cruijff Arena wordt in het Huis van Oranje wel gezamenlijk gekeken. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de doorlopende evenementenvergunning, dus de gemeente kan er niet meer voor kiezen om vergunningsaanvragen af te wijzen.

Censuurverbod

Verder zei Halsema te vrezen dat het eisen om een verwijzing naar mensenrechten toe te voegen in strijd kan zijn met artikel 7 van de grondwet, het censuurverbod. "Dat is zo als we voorafgaand aan welke publicatie dan ook beperkingen gaan opleggen."

Mocht de gemeente later wel zelf bijeenkomsten organiseren, dan zal Halsema wel opnieuw over het D66-plan nadenken.