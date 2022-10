Nieuwe verdachten moord Peter R. de Vries voor de rechter: "Mijn cliënt wist niet eens wie hij was"

Een volle rechtbank aan de Parnassusweg vandaag. De drie verdachten die volgens het Openbaar Ministerie betrokken zijn bij de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries staan centraal: Gerower M., Erickson O., en Krystian M. Opvallend is dat door de advocaten van Erickson O. wordt gevraagd de voorlopige hechtenis in te trekken, hij zou volgens zijn verdediging niet verantwoordelijk zijn voor de moord.

Vandaag gaat het om drie andere verdachten. In de rechtszaal zit onder andere Krystian M., vandaag volledig onherkenbaar met mondkap en capuchon op. Hij zou de uitvoerders van de moord (Kamil E. en Delano G.) hebben aangestuurd op en in aanloop naar de betreffende dag. "Het Openbaar Ministerie verdenkt hem dat hij de aanstuurder is geweest, dat hij telefoon, auto en wapens heeft geleverd om het uit te voeren", zegt een persofficier van het Openbaar Ministerie. "Er worden heel duidelijk aanwijzingen gegeven wie ze moeten hebben en op wat voor manier. Er worden dingen gezegd als deze hond moet je hebben."

De drie verdachten in dit nieuwe proces over de moord op #PeterRdeVries . Links de vermeende filmer Gerower M, in het midden Erickson O. en rechts (met capuchon en mondkapje) de vermeende Poolse aanstuurder Krystian M. Weer uitstekend getekend door @PetraUrban . pic.twitter.com/Xl5XHqek2w

De filmploeg

Naast de hoofdverdachten zit de zogenaamde 'filmploeg' in de zaal. Het gaat hierbij om Gerower M. en Erickson O. De twee zouden volgens het Openbaar Ministerie video's hebben gemaakt net na de moord en dit beeld hebben verspreid via sociale media.

Ook zouden de verdachten als 'spotter' hebben gefungeerd. Zo zouden ze meer dan drie kwartier in de McDonalds bij de studio van RTL-Boulevard hebben gezeten voordat De Vries naar buiten kwam. Maar dat is volgens de advocaten van O. niet hoe het zit. "Onze cliënt heeft die route wel gelopen, maar dat zegt niet direct dat hij medeplichtig is. Hij heeft niet zelf gefilmd, dat deed de andere verdachte." Om die reden vragen zijn advocaten om het voorarrest voor hem niet te verlengen.

Terrorisme

Volgens het OM is bij alle drie de verdachten sprake van een terroristisch oogmerk. Omdat er doelbewust is gezorgd voor angst bij de maatschappij wordt van terrorisme gesproken. "Mijn cliënt kende Peter R. de Vries niet eens, hij had geen idee wie het was. Hoe kun je dan terrorisme uitoefenen?", vraagt advocaat van O. zich af.