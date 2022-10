Frisbeeparcours verbannen uit Schoorlse duinen: "Ben er echt boos over"

Het is vanaf volgend jaar klaar met het frisbeeën in de Schoorlse duinen. Het discgolf parcours, dat al meer dan tien jaar door Jan van Assem uit Camperduin wordt gerund, past volgens Staatsbosbeheer niet meer in het natuurgebied. Om de toekomst veilig te stellen, wordt er in Heerhugowaard nu een nieuwe baan aangelegd.

De kans is groot dat je nog nooit van discgolf hebt gehoord, maar het wordt steeds populairder. Zoals de naam al doet vermoeden is het een combinatie van frisbeeën en golfen. In plaats van met een balletje, ga je met een frisbee langs de verschillende holes. De bedoeling is om in zo min mogelijk beurten de frisbee in de basket te krijgen.

En de sport wint dus terrein. Het aantal banen waar je discgolf kunt spelen, neemt elk jaar toe. "Vooral tijdens de coronatijd zag je dat veel mensen het spelletje gingen ontdekken", vertelt Jan van Assem. "Ik ben er zelf niet zo goed in, maar je bent lekker sportief bezig in de natuur. Iedereen kan het ook spelen, dat is het mooie eraan."

Geen vergunning meer

Ruim tien jaar organiseert Van Assem discgolf in het Groeter Zandgat in de Schoorlse duinen. "In het begin wisten mensen niet wat het was, toen kreeg ik vooral kinderfeestjes. Nu is dat helemaal anders. Ik heb soms tweehonderd man in de week die komen frisbeeën."

Maar Staatsbosbeheer verleent volgend jaar geen vergunning meer. "Je ziet dat de natuur veel schade ondervindt van de discgolfers", vertelt boswachter Samuelle van Deutekom. "Het is op zich een leuke sport, maar de frisbees vliegen overal heen en als mensen die gaan zoeken ontstaan er allerlei paadjes en daardoor ook schade aan de vegetatie."

NH Nieuws ging langs bij het discgolf parcours waar de politie van Hoorn een bedrijfsuitje had. Tekst loopt door onder de video.