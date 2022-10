Krakers in leegstaand hotel op Plantage Middenlaan

"Autonomous Student Struggle vindt het een schande dat een groot pand een jaar leeg blijft staan in een stad waar veel mensen genoodzaakt zijn op straat of een andere precaire plek te slapen", schrijven de activisten. "De huidige situatie vraagt om eigenhandig de situatie op te lossen door bijvoorbeeld meer te gaan kraken."

Ook zeggen ze te protesteren tegen anti-kraakconstructies en het tekort aan (sociale) huurwoningen. De politie zou vanmorgen op de hoogte zijn gebracht, maar niet met spoed kunnen ontruimen omdat de krakers er al zo lang zitten dat ze huisrecht hebben.

Niks in systeem

Een woordvoerder van de politie zei vanmiddag dat ze niks over de kraakactie in het systeem kon vinden. Dat er gekraakt is is overigens voor iedereen te zien. De krakers hebben spandoeken opgehangen.

Sinds eind 2019 geldt er een nieuw beleid waardoor krakers, onder bepaalde voorwaarden, met spoed ontruimd kunnen worden als ze op heterdaad betrapt worden. Krakers proberen dat doorgaans te voorkomen door zichzelf pas een paar dagen na de kraak bekend te maken.

Vanmiddag werd er in de buurt door studentenvereniging ASVA ook geprotesteerd tegen onder meer het tekort aan studentenkamers. De ASVA laat weten zelf niet betrokken te zijn bij de kraakactie, maar de studentenvereniging zegt de krakers wel te steunen.