Laatste wens van terminale 91-jarige Ali in vervulling: dagje terug naar de IJmond

Een dag naar IJmuiden, de plek waar het leven samen van Ali en Chris ooit begon. Het is de laatste wens van de 91-jarige vrouw uit Callantsoog die sinds twee weken in een hospice woont. Ze is uitbehandeld en heeft volgens de artsen nog een paar weken te leven. Gisteren kwamen haar wensen in vervulling.

Ali gaat met stichting Ambulance Wens op pad naar IJmuiden - NH Nieuws

Met de speciale ambulance van stichting Ambulance Wens zijn Ali en haar echtgenoot naar de IJmond gebracht. De eerste stop van de dag is begraafplaats Westerveld in Driehuis. Hier liggen de ouders van Chris begraven en Ali wil hen graag nog een laatste keer bezoeken. "Het is heel emotioneel. Onze kinderen zijn hier geboren, hier rondom." Chris groeide op in Oud-Velsen en heeft daar nog zo’n 10 jaar gewoond met zijn grote liefde. Terwijl we met de ambulance rijden, vertelt Ali: "Ik heb hier heel erg veel gewandeld vroeger, ook met de kinderwagen."

Jasper Leegwater / NH

De plekken waar Ali en Chris gisteren langskwamen voelden nostalgisch. "Het voelt nog als thuis, we komen hier nog steeds, al tig jaar." Na het bezoek aan de begraafplaats gaat de ambulance richting het havengebied. Bij restaurant de Meerplaats is het tijd voor lunch, want volgens Ali is er een belangrijke regel om na te leven: "Als je in IJmuiden komt, moet je vis eten!" Liefdevol Deze week zijn Ali en Chris ook nog eens 68 jaar getrouwd. Dat heeft Ali zelf nooit een lastige opgave gevonden. "Als het goed is en liefdevol, dan is het goed. Ik zou nooit anders gewild hebben." Chris is blij dat hij dit bezoek aan de IJmond nog kan delen met Ali. Hij vertelt wat hij nooit zal vergeten van zijn vrouw: "De liefde die ik gehad heb en nog steeds krijg. Dit gewoon, dat ze heel erg blij hiermee is." Tekst gaat verder na de foto's

Ali en Chris Jasper Leegwater / NH

Ali en Chris Jasper Leegwater / NH

Ali en Chris Jasper Leegwater / NH

Ali en Chris Jasper Leegwater / NH Volgende

Nog voordat de vis geserveerd wordt, weet Ali wat ze wil drinken. "Zo’n klein citroen likeurtje wil ik, uit de vriezer. Om te proosten op het leven!" Na de toast en de lunch zijn Ali, Chris en de vrijwilligers nog een klein rondje gaan lopen bij de kop van de haven en vervolgens nog langs het huis in Callantsoog gereden. Ali heeft nog een laatste wijze les: "Wees lief! Wees lief voor iedereen."