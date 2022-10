Koekenbier weer verkocht: iconisch Alkmaars grandcafé gaat nu echt tegen de vlakte

Het iconische grandcafé Koekenbier aan de Kennemerstraatweg in Alkmaar is weer van eigenaar verwisseld; projectontwikkelaar BPD heeft het verkocht aan Brolan Vastgoed en Kennemer Haeve Vastgoed. Na drie jaar leegstand komt de sloop van het pand nu in beweging en gaat het naar verwachting dit jaar nog tegen de vlakte.

Na een onderzoek dat pas maanden later plaatsvond, om de beestjes niet in hun winterslaap te storen, werd duidelijk er van vleermuizen geen sprake (meer) was. Wel had het gebouw regelmatig ander ongewenst bezoek: insluipers. Het werd in 2020 gestript om verder verval te voorkomen.

Op de plaats van het voormalige grand café komen woningen. Tegen mediapartner Alkmaar Centraal vertelt de ontwikkelaar dat aan ideeën voor woningbouw geen gebrek is, maar dat het nog onduidelijk is hoeveel en wat voor soort woningen ervoor in de plaats komen. De vastgoedbeheerders verwachten volgend jaar met een officieel bouwplan te komen.

Koekenbier sloot in december 2019 voorgoed de deuren na bijna tachtig jaar een begrip te zijn geweest in Alkmaar. Het gebouw was 'op', vertelde de toenmalige uitbater Jeroen van der Ham tegen NH Nieuws. "Alles ging kapot. De verhuurder wilde niet meer investeren. We hebben er als team alles aan gedaan, maar het opknappen was gewoon te duur."

Uitvalsbasis

Het geliefde grandcafé werd destijds verkocht aan projectontwikkelaar BPD: "Het is mijn kindje, maar ik kan niet anders. Dit was zo'n bijzonder bedrijf. De meeste horecazaken hebben een bepaald publiek, maar bij Koekenbier kwam iedereen. Voor bruiloften, verjaardagen of dansavonden. Ook kwamen hier veel mensen wat eten of drinken vanwege minder vrolijke redenen."

Koekenbier was namelijk ook een fijne uitvalsbasis voor mensen met verdriet. "Wij kregen heel veel gasten die eigenlijk in het ziekenhuis hierachter moesten zijn. Een gezin waarvan de vader terminaal is, dan komen zij hier vier maanden lang lunchen en avondeten. Dan bouw je ook een band op. Of dochters die net hun moeder hebben begraven, ook zij kwamen voor een bakkie."