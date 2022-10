Provincie wil met 184.000 nieuwe woningen 'flinke deuk' slaan in woningtekort

In onze provincie worden voor het einde van dit decennium 184.000 nieuwe woningen gebouwd. Helemaal zeker is dat nog niet, eerst moeten andere problemen zoals het krappe stroomnet en de stikstofproblematiek worden aangepakt.

Van de 184.000 woningen hebben 81.000 een ‘harde plancapaciteit’, wat wil zeggen dat dit bouwplannen zijn die door gemeenteraden zijn geaccordeerd en vastgelegd in bestemmingsplannen.

Volgens hem staan de gemeenten en provincie klaar om de plannen uit te voeren, maar is het wel van belang dat een aantal knelpunten door het Rijk worden opgelost: "Wij en de gemeenten committeren ons aan harde toezeggingen en verwachten hetzelfde van het kabinet."

Gedeputeerde Cees Loggen hoopte met het aantal te bouwen woningen 'een flinke deuk' te slaan in het woningtekort. "Samen met de provincie Zuid-Holland kunnen wij 45 procent van de landelijke opgave van 900.000 woningen realiseren", laat hij in een reactie weten.

