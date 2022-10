Diersoorten wereldwijd onder druk: hoe gaat het met de Big Five in onze provincie?

Wereldwijd gaat het slecht met de dieren. Het Wereld Natuur Fonds heeft vannacht een rapport gepubliceerd waaruit blijkt dat de populaties diersoorten sinds 1970 met 69 procent zijn afgenomen. In Noord-Holland is het beeld diffuus: sommige soorten nemen toe, andere juist af. NH Nieuws maakte een eigen Big Five. En opvallend: Met lang niet alle dieren gaat het hier slecht.

Noord-Holland is door de veelzijdigheid van het gebied rijk aan biodiversiteit. Er zijn in de provincie veel verschillende grondsoorten (denk hierbij aan leem, klei, zand en vee) waardoor er ook veel verschillende soorten dieren op onze provincie afkomen. Dit is bijzonder, want op de meeste plekken ter wereld is het veel minder divers. Gebaseerd op de veelzijdigheid van de natuur, hebben we een Big Five vastgesteld.

1. De Noordse woelmuis

Deze muis een overblijfsel uit de laatste ijstijd. "Dit is een zo goed als endemische soort, en komt dus echt hiervandaan", legt bioloog Arjan Postma uit: "Dit is onze Noord-Hollandse panda. Het is een forse muis met een bolle kop en een wat korter staartje. Nederland is bijna de enige plek waar dit diertje leeft. Hij gedijt goed bij onze veenweidegebieden."

Exacte cijfers van aantallen van de noordse woelmuis zijn moeilijk te geven, maar hun leefgebied raakt steeds sneller versnipperd door onder andere bouw.

2. De rugstreeppad

"Dit is een echte pioniers-pad", gaat Postma verder, "Het is één van de zeldzaamste padden in Noord-Holland. Door de gele streep op hun rug zijn ze erg herkenbaar." Deze padden hebben een andere biotoop dan zijn soortgenoten. Je vindt ze in duin- en poldergebieden op kale, zanderige natte stukjes.

"In het voorjaar beginnen deze padden met zingen. De hele polder zindert dan van liefde, echt prachtig is dat", aldus Postma. De soort staat op de rode lijst als ‘gevoelig’, al blijft de populatie van de soort wel stabiel.

3. De meervleermuis

Met een spanwijdte van 20 tot 30 centimeter is dit een grote vleermuissoort. Postma: "Kolonies van deze soort komen alleen in het westen van Nederland voor, in het buitenland sporadisch. Wat deze soort ook bijzonder maakt, is de jachttechniek. Hij vangt langpootmuggen van een bladstil wateroppervlak door ze met zijn grote poten van het water te ‘scheppen’. Die verstilde wateren vinden ze bij polders met rietkragen. Het water achter zo’n rietkraag is perfect om te jagen."

Uit cijfers van Ecologisch Vleermuis Onderzoek Nederland (Sevon) blijkt dat het niet goed gaat met de soort, doordat we onze huizen steeds beter isoleren. De aantallen zijn van 12.000 naar 6.000 gedaald.

4. De grijze zeehond

Er zijn ook soorten waarvan de populatie juist groeit. De grijze zeehond, die de nummer vier van onze Big Five is, was tot de jaren ’80 niet meer voor onze kust te zien.

"Inmiddels zijn er ruim 6.000. Dit is een heftig beest. Hij weegt zo’n 330 kilo en is een echte jager. Ze komen veelal in de branding voor, dus het gebeurt regelmatig dat we ze spotten. Sommige mensen zijn bang voor de wolf, maar als je bang bent voor de wolf zou je ook twee keer na moeten denken voor je bij deze in het water springt."

5. De slechtvalk

De laatste in de lijst is een liefhebber van de stad en het snelste dier ter wereld. "Normaal gesproken zit deze valk op hoge rotswanden, maar die hebben we in de stad niet. Daarom zoeken ze hoge gebouwen op. Bij het jagen vliegt het dier hoog de lucht in en als ‘ie een prooi spot maakt hij zich klein en zet in op een vrije val. Hij kan dan wel met 300 kilometer per uur naar beneden storten", legt Postma uit.

Uit cijfers van de vogelbescherming blijkt dat sinds 1990 de aantallen van broedparen met meer dan 5 procent per jaar toeneemt.