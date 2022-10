Verdachten Mallorcazaak horen vandaag de strafeis

De officier van justitie zal vandaag in de Rechtbank van Lelystad de strafeis vanuit het Openbaar Ministerie bekendmaken. Tot nu toe hebben de negen Hilversummers weinig losgelaten over wat er vorig jaar precies is gebeurd op het Spaanse eiland toen de 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen overleed.

Volwassen of minderjarig

Een ander belangrijk aspect in de zaak is de vraag of de verdachten berecht zullen worden als volwassenen of minderjarigen. Deze vraag is al eerder aan bod gekomen tijdens het proces. De drie hoofdverdachten waren op papier alle drie volwassen toen de 27-jarige Heuvelman om het leven kwam. Zo was Hein B. 18 jaar en 3 maanden.

Vanwege deze kwestie waren er tijdens de rechtszaak een psycholoog en reclasseringswerkers aanwezig om de rechter te adviseren. Uiteindelijk is het aan de rechter om te bepalen welk strafrecht van toepassing zal zijn per verdachte.