Projectie tovert Muiderslot om in rampgebied: 'Ook een leuk avondje weg'

Tegelijkertijd is er ook van alles te leren over het rampjaar 1672. 350 jaar geleden werd Nederland van alle kanten aangevallen. Naarden, om de hoek van Muiden, werd door de Fransen ingenomen, maar ondanks hevige gevechten bleef het Muiderslot in Nederlandse handen. Mede door de inzet van water. Verschillende gebieden werden namelijk bewust onder water gezet.

Door middel van twee gigantische projectoren verandert één wand van het Muiderslot in een soort filmdoek. Een korte animatie van zo'n vier minuten moet de bezoeker doen stilstaan bij de gevolgen van klimaatverandering. "Natuurlijk een actueel thema", vertelt gids Bjorn Storm. "Maar het is zeker ook een beetje met een knipoog. Tuurlijk creëer je zo een beetje bewustzijn, maar het is ook gewoon heel gaaf om het te komen bekijken."

Toen was water een belangrijke bescherming voor het slot, maar eventueel zou het in de toekomst een bedreiging kunnen worden. "In de 700 jaar geschiedenis is water steeds heel erg belangrijk geweest. Het Muiderslot lag natuurlijk eeuwenlang aan de Zuiderzee en staat nog altijd in het water." Iedere vrijdag in oktober is het Muiderslot onder water te bewonderen.