NH helpt mee: BSO in Amsterdam heeft door personeelstekort slechts één vaste medewerker en is op vrijdag dicht

Ook Noord-Holland zucht onder het tekort aan personeel. NH Nieuws wil weten hoe bedrijven toch het hoofd boven water weten te houden. En waar nodig helpen we een handje mee in de wekelijkse serie ‘Pak An Doen: Personeel Gezocht’. Vandaag zijn we op BSO Kings & Queens in Amsterdam. Daar is zo weinig personeel dat de buitenschoolse opvang zelfs één dag per week dicht moet. Ook in de schoolvakanties blijven de deuren gesloten. Verslaggever Doris van Baar moet dus vol aan de bak.

Als ik binnenloop staat Kris Raktoe me op te wachten. Ze is locatiemanager bij Kings & Queens. Ze oogt relaxed. Kris stelt me vrijwel direct voor aan Sabrina Isri, de enige vaste pedagogisch medewerker. Over een kwartier komen de eerste kinderen binnen, vandaag een stuk of zestien. Kris en Sabrina laten zich daar niet door leiden: ze nemen alle tijd om hun invaller van vandaag - en verslaggever van dienst - de fijne kneepjes van het vak te leren. Geen haast, geen stress.

De locatie bestaat uit twee grote lokalen. Ik ben vandaag in één daarvan actief. BSO Kings & Queens is een van de vele kinderopvanglocaties die kampt met een groot personeelstekort. Waar eerst 70 kinderen werden opgevangen, zijn dat er nu circa 30. Bovendien zijn ze op vrijdag en in de vakantie gesloten. “We staan op bijna alle vacaturesites en ook binnen mijn eigen netwerk probeer ik mijn locatie te promoten”, vertelt Kris. Maar het heeft weinig effect. “Er wordt niet of nauwelijks gereageerd. In het afgelopen jaar heb ik misschien drie sollicitanten gehad.” Kris is dan ook blij dat ik vandaag een dagje kom helpen.

In het lokaal liggen twee grote speelkleden, aan de zijkant staat een bank met een klein boekenkastje. Ook staan er twee grote tafels. Kris en Sabrina zorgen dat om de tafels stoelen worden neergezet. Sabrina vraagt of ik wil helpen met eten klaarzetten. De extra handjes zijn meer dan welkom. Binnen een kwartier moet alles klaarstaan en dat is in je eentje een behoorlijke uitdaging.

Extra paar ogen

Sabrina legt uit wat moet gebeuren als de kinderen binnenkomen. Via een speciale app op de Ipad wordt elk kind aangemeld. Het valt als tijdelijke kracht niet mee om alle namen te onthouden. Sabrina kent gelukkig iedereen en anders staat op de app naast iedere naam ook een foto. Dat scheelt een heleboel

Dan komen de kinderen binnen. Soms alleen, maar vaker in groepjes. Voordat de kids naar binnen mogen, moet hun naam worden aangevinkt via de tablet. De kleintjes hebben daar nauwelijks tijd voor. "Ik ben....", roept een van de kinderen ongeduldig. Pas al iedereen is aangemeld, kunnen ze naar binnen.

Sabrina vindt het fijn dat ze vandaag een extra paar ogen heeft. “Ik ben nu mentor over dertig kinderen. Als ik er een vaste collega bij had gehad, konden we dit aantal verdelen. Dan was er meer aandacht voor elk kind.” Omdat Sabrina nu de enige vaste kracht is en uitsluitend met tijdelijke krachten werkt, is zij de enige die de ontwikkeling van de kinderen kan bijhouden. Ze is daarom hét aanspreekpunt voor ouders en mag als enige de oudergesprekken voeren.