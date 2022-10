Ajax-fans in mineur na verlies tegen Napoli: "Een tissuebox vol met tranen wil ik vullen, echt waar"

Een wapperende Ajax vlag, barpersoneel dat rondliep in passend tenue en veel, heel veel bier. Café Kuijper had er in ieder geval alles aan gedaan om er een sfeervolle avond van te maken. In de ramvolle kroeg aan de Linnaeusstraat stroomden de supporters één voor één binnen in de hoop er een overwinning uit te slepen. Al was men ook realistisch: "We zijn vorige week gewoon van de mat geveegd, mijn verwachtingen zijn niet al te hoog gespannen", aldus een fan.

Een slechtere start had Ajax zich niet kunnen wensen. Na een kwartier keek de ploeg van Alfred Schreuder al tegen een 2-0 achterstand aan: "Dat je na drie minuten gelijk weer een goal om je oren krijgt, je moet er wel voor willen vechten", aldus een supporter. Een ander: "Ze moeten gewoon Brobbey erin gooien man, dan komt het wel goed."

In de tweede helft weet Ajax het nog even spannend te maken, maar het blijkt van korte duur. Een penalty en een persoonlijke fout doen Ajax uiteindelijk de das om. "Wat er moet veranderen? Een andere opstelling, een andere trainer, laten we daar maar mee beginnen", vertelt een supporter. "Ik denk dat er hele harde beslissingen moeten worden genomen", aldus een ander. "Er moeten bepaalde pionnen uit gehaald worden."

Na opnieuw een verliespartij lijkt Ajax zich na de winter op te moeten gaan opmaken voor de Europa League. "Het is pijnlijk, maar dit Ajax heeft gewoon niks te zoeken in de Champions League." Toch zijn er ook supporters die de moed er in houden: "We moeten gewoon door, we kijken uit naar de volgende wedstrijd en we gaan er gewoon vol in, positiviteit!"