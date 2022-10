Schooldirecteur benoemd tot klimaatburgemeester: "Ze is groen in alles wat ze doet"

Opwinding vanmorgen op basisschool De Sleutelbloem in Beverwijk. Directeur Angelique de Vries werd aan het begin van de lessen 'overvallen' door milieuwethouder Brigitte van den Berg. Of het hoofd van de school even naar buiten wilde komen. Daar kreeg ze een ambtsketen omgehangen van gerecycled plastic, een ketting die ze mag dragen tot 6 november, het einde van de Nationale Klimaatweek.

Klimaatburgemeester - NH Nieuws

Angelique de Vries is één van de twee klimaatburgemeester. Later op de dag werd Marijn Kos, eerstejaarsstudent duurzaamheid aan het Nova College, benoemd tot jeugd-klimaatburgemeester. Maar In de ochtenduren waren alle ogen gericht op Angelique de Vries, die een beetje ongemakkelijk werd van alle aandacht. Volgens wethouder Van den Berg verdiende zij die ten volle vanwege haar inzet voor een groen speelplein. "Een oase in de stad", zo omschreef één van de ouders het speelplein bij de 'benoeming' van De Vries. En inderdaad, je verwacht het niet, zoveel groen midden in het versteende Beverwijk. Het is de verdienste van de schooldirecteur, kon Brigitte van den Berg niet vaak genoeg zeggen. "Ze is gewoon altijd met duurzaamheid en groen in alles wat ze doet. We kunnen ons geen betere klimaatburgemeester wensen."

Groene oase Drie jaar geleden is De Vries in samenspraak met de ouders en de leerlingen begonnen de versteende speelplaats om te vormen in een groene omgeving. Zoveel mogelijk tegels eruit en houtsnippers, aarde en zand er voor in de plaats. Verder staat er een waterput, klimwerktuigen van hout en een voetbalveld dat naar believen kan worden omgeturnd in een openluchtgymlokaal. Angelique de Vries: "Een schoolplein op deze manier vormgeven heeft zóveel voordelen. Het water loopt beter weg, het ziet er mooi uit en voor de kinderen is het veel leuker dan op een compleet betegeld schoolplein. Ze worden er blij van. Dat is precies wat we willen."