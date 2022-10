Zaanse leerlingen roeien voor goede doel: 18 uur lang om zoveel mogelijk geld in te zamelen

De leerlingen van het Blaise Pascal College in Zaandam hebben de mouwen opgestroopt: ze roeien van 5.00 tot 23.00 uur aan één stuk door op roeiapparaten om geld op te halen voor Only Friends. Een sportorganisatie voor kinderen en jongeren met een beperking. Rond 12.30 uur is er al ruim 7.000 euro opgehaald.

De wekker ging dus vroeg bij de leerlingen. Na een trage start zijn ze volop aan het roeien. Er doet ook een lerarenteam mee, de een met nog meer enthousiasme dan de ander. "We hebben een streefbedrag van 7.500 euro", vertelt docent Annelies Tump. "Ik hoop dat we nóg meer geld ophalen. Ik vind het belangrijk dat ze leren organiseren en de leerlingen die niet meedoen erbij kunnen betrekken."

De leerlingen kregen hoog bezoek: Bente Paulis en Tinka Offereins van het Nederlandse roeiteam kwamen even kijken en lieten zien hoe je het doet.

Myron Gebbink van Only Friends was er ook. "Hier zijn we ontzettend dankbaar voor. Deze kinderen zijn een paar weken geleden bij ons langsgekomen. Ik heb ze ons verhaal verteld en daar hebben ze ook wat clinics gedaan. We willen met Only Friends honderd jaar worden en dit soort mooie acties helpen daarbij. We leven van sponsoring."

Tandje bij

De boot van een van de leerlingen Mara is ondertussen wat achtergeraakt in de stand. "Een team dat boven ons stond kwam naar ons toe ja: 'je staat onderaan!'. Dan moeten we wel even doorzetten natuurlijk. Even een tandje erbij. Ik denk dat we nog wel terugkomen."

Wie wil doneren kan dat doen via deze link.