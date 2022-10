De Peiling: de koning moet niet naar Qatar

Nog vijf weken en dan begint het WK voetbal in Qatar, maar het is nog onduidelijk of Nederland een overheidsdelegatie stuurt. Het besluit om bewindspersonen of de koning naar het toernooi te sturen, lijkt tot het laatste moment te worden uitgesteld. Wil Nederland wel geassocieerd worden met een voetbaltoernooi waar arbeiders om het leven zijn gekomen?

Al lange tijd klinkt er kritiek op de mensenrechtensituatie bij de voorbereidingen op het WK. De Britse krant The Guardian meldde in 2021 op basis van eigen onderzoek dat er in aanloop van het WK ruim 6.500 arbeidsmigranten zijn omgekomen bij werkzaamheden. In tegenstelling tot The Guardian, heeft FIFA op 28 september nog laten weten dat het maar om drie doden zou gaan.

Motie

De meerderheid van de Kamer nam vorig jaar een motie aan, waarbij geëist werd om niemand namens de overheid richting Qatar te sturen. Tot op de dag van vandaag blijft het verzoek onbeantwoord. "Er moet nu toch onderhand wel een beslissing genomen worden", zegt SP-Kamerlid Jasper van Dijk bij de NOS. “We zitten vlak voor dat toernooi. Hoe lang wil je ermee wachten?”

Rutte

Rutte vertelde vorige week in de Twee Kamer dat ze zo snel mogelijk met een besluit komen. Ook zegt hij dat het belangrijk is om wel te gaan, omdat het een positief effect heeft voor de arbeidshervorming. "We hebben Qatar nodig. Zowel voor Afghanistan als voor energieleveranciers."

Wat vind jij? Moet de koning naar Qatar of kan hij beter thuis blijven?