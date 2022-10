Strijdbare taal kampioen Choukoud voor Amsterdam Marathon: "Alles of niets"

Niks voorzichtig de kat uit de boom kijken. Nederlands kampioen Khalid Choukoud belooft zondag bij de 46e editie van de Amsterdam Marathon vol in de aanval te gaan. "Het wordt alles of niets", aldus Choukoud op de persconferentie vanmiddag in Vondel CS.

NH Sport/Edward Dekker

De 36-jarige Choukoud voelt zich sterk en wil zijn persoonlijke record van 2 uur 9 minuten en 55 seconden (Siena, 2021) aanscherpen. De eindtijd weegt voor hem ook zwaarder dan een eventuele nieuwe Nederlandse titel. "Ik wil heel graag een pr op Nederlands bodem lopen." Tekst loopt door onder de video.

Khalid Choukoud belooft er zondag meteen in te vliegen - NH Sport/Edward Dekker

Vorig jaar had Choukoud in Amsterdam tot het 24-kilometerpunt hulp van de hazen. Daarna moest hij het zelf zien te redden. Met succes, al bleef na afloop het gevoel hangen dat er een snellere tijd in had gezeten dan de 2.10,25 die hij neerzette. "De start was voorzichtig en ik heb het tweede gedeelte een minuut sneller gelopen." Leren lopen Atletenmakelaar Valentijn Trouw van Global Sports Communication gelooft ook dat Choukoud harder kan. Bovendien geeft zijn ervaring hem een voorsprong. "Een marathon moet je leren lopen", aldus Trouw. Tekst loopt verder onder de video.

Atletenmakelaar Valentijn Trouw snapt Khalid Choukoud wel - NH Sport / Edward Dekker

In de strijd om de Nederlandse titel zou Choukoud nog concurrentie kunnen verwachten van Richard Douma. De in Zaandam geboren atleet liep dit voorjaar in Rotterdam zijn eerste marathon in 2.12,21. In de hoofdstad hoopt hij deze tijd te verbreken. De 29-jarige Douma oogt in de aanloop naar de marathon opvallend ontspannen. Tekst loopt verder onder de video.

Richard Douma leeft ontspannen toe naar zijn tweede marathon - NH Sport/Edward Dekker

"Het is gewoon asfalt, niet anders dan anders", vertelt Douma nuchter. "Ik hoef niet elk bochtje goed aan te kunnen snijden. Het is geen Formule 1 of wielrennen. Ik doe het op de manier waar ik me goed bij voel." Recordaantal inschrijvingen In totaal hebben 46.000 mensen zich ingeschreven voor de verschillende afstanden. Daarvan staat een recordaantal van 18.000 aan de start van de hele marathon. Met 130 verschillende nationaliteiten roemt de organisatie het 'internationale karakter' van het loopevenement.

Quote "Het is geen Formule 1 of wielrennen. Ik doe het op de manier waar ik me goed bij voel" marathonloper Richard Douma

Vanwege de Commonwealth Games, het EK en de concurrentie van vier World Major Marathons was de concurrentie groot om een sterk topveld aan het vertrek te krijgen in het Olympisch Stadion. Of er net als vorig jaar bij de mannen en vrouwen een parcoursrecord inzit, hangt mede van de weersomstandigheden af. De vooruitzichten zijn redelijk goed. De temperatuur is stabiel en waarschijnlijk blijft het droog. Alleen de wind is een onzekere factor. Het startschot klinkt zondag om 9.00 uur. Zowel de wedstrijd als een verslag van de recreanten kun je zondag op tv zien bij NH Nieuws. Kijk hieronder de samenvatting van de wedstrijd van vorig jaar terug.

Samenvatting Amsterdam Marathon 2021 - NH Sport/Edward Dekker