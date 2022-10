Steeds meer behoefte aan energiecoaches in Noord-Holland: vraag is groter dan het aanbod

In Noord-Holland is een groeiende vraag naar energiecoaches. Volgens Annelot Beenhakker van adviesbureau Klimaatroute kloppen steeds meer gemeenten bij ze aan voor de aanpak van energie-armoede. "We hebben nu ongeveer 70 energiecoaches in dienst, van wie er 50 onder andere in Noord-Holland actief zijn", aldus Beenhakker.

Beenhakker geeft aan dat de vraag van gemeenten in Noord-Holland naar energiecoaches enorm is toegenomen. "Op dit moment zijn we actief in Amsterdam, Haarlem, Dijk en Waard, Koggenland en Beverwijk. In het nieuwe jaar komen daar de IJmond-gemeenten Velsen en Heemskerk bij. Ook gaan we starten in Uitgeest, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort." Ze erkent dat de vraag naar energiecoaches groter is dan het aanbod.

Met een 'klusbus' de wijk in

Houzin Jaff is nu bijna twee jaar als energiecoach bij Klimaatroute actief in Noord-Holland en legt uit dat mensen zelf bij ze aankloppen, maar dat gemeenten ook een selectie maken van bewoners waar de energiecoaches langs kunnen gaan om hun hulp aan te bieden. "De inschatting van energie-armoede wordt onder andere gemaakt op basis van het bouwjaar van een woning."

"Onze energiecoaches rijden met een zogenoemde 'klusbus' de wijk in en gaan dan een lijstje bewoners langs. Ze geven mensen energie-adviezen in de vorm van kleine energiebesparende maatregelen die mensen in huis kunnen nemen, maar het gaat ons ook om gedragsverandering", legt Beenhakker uit. "En mochten mensen dan iets willen aanpassen, dan kan de energiecoach dat gelijk doen."

Volgens Jaff liggen er in de klusbus voornamelijk dingen die mensen kunnen gebruiken om op elektriciteit te besparen, zoals een waterbesparende douchekop, ledlampen of fleecedekens.

Energie-armoede krijgt een gezicht

Waar twee jaar geleden voornamelijk mensen met een koophuis interesse hadden in het advies van een energiecoach, komt Jaff nu ook veel thuis bij mensen die huren.

"Mensen die kampen met energie-armoede zijn mensen met een kleine beurs. Maar die groep is heel divers, en verschilt wat betreft culturele achtergrond, opleiding en leeftijd. We zien bijvoorbeeld zowel oudere mensen als studenten." Ook verschillen mensen erg in wat ze doen en weten om kosten te besparen, vertelt Beenhakker. "In het ene huis zit iemand met drie truien over elkaar, en ergens anders staat de kachel op 25 graden."

Volgens Beenhakker spelen energiecoaches op dit moment dan ook een belangrijke signalerende rol naar gemeenten toe. "Onze energiecoaches komen ook bij kwetsbare huishoudens binnen, waar vaak bredere problematiek speelt, zoals schulden en/of dat mensen de taal niet machtig zijn."

Jaff komt naar eigen zeggen bij mensen thuis die afstand hebben tot de maatschappij en zich minder bewust zijn van sociaal maatschappelijke organisaties. "Ze hebben vaak geen besef van wat ze kunnen doen en waar ze nog meer hulp kunnen krijgen. Dus we spelen een grote rol in het doorverwijzen naar lokale partners."