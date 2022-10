Politie geeft beelden vrij van gewapende overval in Alkmaars winkelcentrum De Hoef

Politie Noord-Holland heeft beelden vrijgegeven van de overval in maart aan de Van Ostadelaan bij winkelcentrum De Hoef. Van de drie verdachten pleegden twee van hen de overval en stond de derde vermoedelijk op de uitkijk. Na een worsteling met het personeel gingen ze er zonder buit vandoor.

Politie Noord-Holland

Eerder dit jaar op 16 maart rond 07:50 uur liep een medewerker de fotowinkel binnen via de achteringang aan de Judith Leysterstraat. Hij werd op de voet gevolgd door twee mannen, waarvan een gewapend, naar binnen renden en hem bedreigden. Worsteling De werknemer moest van de overvallers op de grond liggen. Toen vervolgens een van zijn collega's ook in de winkel verscheen, raakte hij in een korte worsteling met een van de overvallers. Zonder buit sloegen ze op de vlucht met een donkergekleurde scooter die aan de Terborchlaan stond en reden weg in de richting van de rotonde. De man op de fiets racete daarop achter de twee overvallers aan. Bekijk hier de vrijgegeven beelden van de overval:

De twee overvallers leken volgens de politie zo'n 22 jaar oud. De ene overvaller had een zwarte broek aan, droeg een blauwe jas, zwarte muts en rode of oranje werkhandschoenen. De ander droeg een zwarte jas met capuchon over een zwarte muts en een witte broek met zwarte kniestukken.

De man op de grijze fiets leek wat jonger, zo rond de 18 jaar oud, en droeg een spijkerbroek en een donkere jas met capuchon en een bontkraag.

Getuigen met tips of meer informatie kunnen contact opnemen met de politie via 0800-6070 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.