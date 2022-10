School overrompeld door extra bijdrage voor multifunctioneel gebouw: "2 ton gaat veel te ver"

Bij basisschool Jan Luyken zijn ze volledig verrast door de extra bijdrage van 200.000 euro die de gemeente van de school verwacht voor de bouw van een Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Schellinkhout. Door gestegen bouwkosten is het huidige budget onvoldoende. Maar eigenlijk vindt het schoolbestuur dat er wel genoeg is bijgedragen.

Vooral dat het bedrag, weliswaar onder voorbehoud, al in het raadsvoorstel genoemd wordt, terwijl er nog geen beslissing over is genomen, vindt het schoolbestuur onbegrijpelijk. Om over het bedrag nog maar te zwijgen. De school draagt al 250.000 euro bij aan de Multifunctionele Accommodatie (MFA) waar een nieuw dorpshuis, gymzaal en basisschool en een ruimte voor kinderdagverblijf Berend Botje in moeten komen.

"Nog een investering van 2 ton gaat ons te ver. Dat is héél veel geld voor 70 leerlingen en ik weet niet of dat wel reëel is ten opzichte van onze andere elf scholen", zegt schooldirecteur Ingrid van Heezen, mede namens de overkoepelende onderwijsstichting Present.

Bouw pakt 1,3 miljoen duurder uit

Al langer waren er zorgen of het oorspronkelijke budget van 4 miljoen wel voldoende was. "De kans is groot dat de budgetten van toen onvoldoende zijn", zei VVD-fractievoorzitter Robbert Oud eerder al.

Wethouder Simone Visser vertelde tijdens de rondetafelgesprekken dat er al flink is bezuinigd op de bouwkosten en het ontwerp is aangepast. Zo wordt de gymzaal minder hoog, is de achterzijde van de school aangepast en worden de plafonds in de klaslokalen verlaagd. Toch is er nog eens ruim 1,3 miljoen euro extra nodig.

Of de basisschool die twee ton ook gaat ophoesten, is onduidelijk. "De vorige bestuurder van onderwijsstichting Present heeft al 250.000 euro toegezegd, wat al een mooi bedrag is. Op 1 november begint onze interim-bestuurder en die gaat naar dit voorstel kijken. Tot die tijd kan ik niks beloven. Maar het mag niet zo zijn, mochten we die bijdrage niet verstrekken, dat er geen school of MFA komt."

Meer bezuinigen op gebouw?

Wat kan er eventueel nog meer geschrapt worden? Daar zit Mike de Landgraaf, uitbater van het dorpshuis, niet op te wachten: "Dan moeten we terug naar de tekentafel, uitzoeken wat er nog meer versoberd kan worden. Maar dat kost óók geld, geld dat wij heel goed zouden kunnen gebruiken. En dan kunnen de bouwkosten nog hoger uitvallen."

Alles staat of valt met de raadsvergadering op 24 oktober: dan hakt de gemeenteraad de knoop door. Als er voldoende budget is vrijgemaakt, begint in 2024 de sloop en nieuwbouw. In 2025 moet de verbouwing klaar zijn, een jaar later dan verwacht.