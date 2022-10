Fiep met frisse en energieke popliedjes het land in, en nog meer fijne tips voor het weekend

Wekelijks komt de Culture Club-redactie van NH met drie uitgaanstips voor de komende week: optredens, evenementen of andere culturele gebeurtenissen in de provincie die je niet mag missen. Met deze week de frisse indiepopliedjes van de band Fiep, dansen tegen de gevels van de Grote Kerk in Beverwijk en de brillen, avondjurken en etensbordjes van Juliana in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.

Fiep - NH Nieuws

Uitgaanstip 1: Frisse indiepop van Fiep De Amsterdamse indiepopband Fiep heeft nog maar twee singles uit, maar is nu al favoriet bij de popkenners. Maar ook in de zaaltjes in het land wordt Fiep door het publiek enthousiast ontvangen. "Ik hoor dat men onze muziek fris en energiek vindt", lacht oprichter en zangeres Veerle Driessen. Een van die frisse liedjes is Daydreaming, een zelfportret van de dagdromende Veerle. "Vroeger zorgde dat nog wel eens voor problemen, nu zie ik het als mijn kracht." Fiep treedt de komend weekend op in Groningen en Uden, maar komt op 13 november met Popronde in de Vorstin in Hilversum.

Uitgaanstip 2: Dansvoorstelling bij Grote Kerk Beverwijk Komend weekend kun je in Beverwijk terecht voor een spectaculair dansevenement. Er wordt niet IN de Grote Kerk van Beverwijk gedanst, maar TEGEN de gevel van de kerk. De voorstelling van de verticale dansers heet heel toepasselijk Dans naar de hemel. De dansvoorstelling is onderdeel van rondtrekkend evenement Erfgoed Parade waarbij iconische gebouwen in Nederland gebruikt worden als danslocatie. Dans naar de hemel bij de Grote Kerk in Beverwijk is op zaterdag en op zondag 's middags en 's avonds te zien.

Uitgaanstip 3: Juliana in de Nieuwe Kerk Amsterdam Ze was de oma van onze huidige koning Willem-Alexander en de moeder van prinses Beatrix, Juliana. Omdat ze 75 jaar geleden de troon besteeg, is er in de Nieuwe Kerk een mooie tentoonstelling over Juliana, die van 1948 tot 1980 regeerde als koningin der Nederlanden. Ze stond bekend als de koningin die graag 'gewoon' gevonden wilde worden. Een bekend beeld is dan ook Juliana op de fiets:

Juliana op de fiets - foto ANP

Toch leefde Juilana natuurlijk geen normaal leven als prinses en later koningin. De tentoonstelling toont haar avondjurken, het servies waarvan ze at en de opvallende brillen die ze droeg. Daarnaast veel foto's en filmfragmenten uit de periode waarin ze leefde en haar bijzondere rol als vertolkte. De eeuw van Juliana, een koningin en haar idealen in de Nieuwe Kerk in Amsterdam is vanaf 15 oktober te bezoeken.

Juliana - fotograaf Berry Willers