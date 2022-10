Gooische School dolblij met goed nieuws: gestolen pauw is terug!

Wat niemand had verwacht, is opeens een feit. De gestolen bronzen pauw is terug! Bij de Gooische School in Laren kunnen ze het bijna niet geloven. Directeur Annette Blonk: "We zijn helemaal in de gloria, zo blij!"

Of ze tijd had om even bij de burgemeester langs te komen. "Ik zat in bespreking, maar maakte meteen tijd," vertelt Annette Blonk. Op de Gooische School werd enkele weken geleden - op klaarlichte dag - de bronzen pauw gestolen. Het beeld naast de ingang, waar iedereen zo trots op was. "Misschien wil de burgemeester ons helpen om een nieuwe te realiseren, dacht ik nog." Ook beeldhouwer Marloes Eerden bleek opgetrommeld en samen arriveerden ze bij de ambtswoning van burgemeester Nanning Mol. "Ik was er totaal niet mee bezig dat hij ons de pauw zou terug bezorgen," vertelt Annette. "Zelfs toen hij kwam binnenlopen met een soort kussen in z'n armen en een doek er overheen, had ik het nog niet door, haha." Maar het doek ging eraf en daar lag 'ie: de pauw! "Zo gaaf, dat hadden we nooit gedacht," zegt Annette. "Helaas hebben de kinderen al herfstvakantie, maar de berichtjes stromen binnen in de app. Iedereen is zo blij!"

Burgemeester Nanning Mol, beeldhouwer Marloen Eerden en schooldirecteur Annette Blonk met de pauw - privéfoto

Op het oog lijkt de pauw onbeschadigd, maar beeldhouwer Marloes Eerden neemt het dier mee naar haar werkplaats voor een grondige inspectie. "En de pootjes zijn natuurlijk gebroken, die moeten opnieuw gegoten worden," vertelt Marloes. Ook zij had de terugkeer nooit voor mogelijk gehouden. "Echt een wonder, ik wist niet wat me overkwam!" Na de vakantie komt de pauw zo snel mogelijk terug op zijn sokkel. "We gaan hem dan wel verhuizen naar een mooi plekje binnen in de school," vertelt Annette. Daar zal hij een stuk veiliger staan. "Ik wil voorkomen dat hij weer gestolen wordt, zeker nu de pauw zo beroemd is geworden." De pauw is gevonden dankzij het speurwerk van de wijkagenten van Laren, maar over de details wil de politie niets kwijt.

