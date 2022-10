Laatste wens: naar de sluizen van IJmuiden • Duurzame huizenroute in Uitgeest

Opwinding vanmorgen op basisschool De Sleutelbloem in Beverwijk. Directeur Angelique de Vries werd aan het begin van de lessen 'overvallen' door milieuwethouder Brigitte van den Berg. Of het hoofd van de school even naar buiten wilde komen. Daar kreeg ze een ambtsketen omgehangen van gerecycled plastic, een ketting die ze mag dragen tot 6 november, het einde van de Nationale Klimaatweek.

Fred Segaar