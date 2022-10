Amsterdam NL V Een constante harde piep, steeds meer zorgen om tinnitus: "Ik heb geen stille momenten meer"

Een harde piep of suis in je oren. Dat heet tinnitus en steeds meer jongeren komen met die klachten naar het ziekenhuis. Met het Amsterdam Dance Event (ADE) op komst iets wat weer meer wordt besproken, en volgens de organisatie en artsen een belangrijk onderwerp is: "We moeten hier met z'n allen bewustzijn voor creëren."

Timo Lassche heeft twintig jaar geleden tinnitus opgelopen: "Ik was een jaar of vijftien. Ik kreeg van het vuurwerk een piep in mijn oren." Hij weet inmiddels hoe hij ermee kan leven, maar fijn is het allesbehalve: "Stille en rustige momenten ken ik niet meer, ik zou zo graag weer eens écht stilte horen", zegt hij. Bij Timo is het een piep in beide oren, maar de klachten kunnen uiteen lopen. "Het kan een piep, een suis, een ruis of een fluit zijn", vertelt KNO-arts bij het OLVG Marjolein van Looij. "Tinnitus krijg je door blootstelling aan hard geluid en gaat niet meer weg. Het is het horen van geluiden die er eigenlijk niet zijn."

Er zijn in Nederland naar schatting zo'n twee miljoen mensen die met tinnitus rondlopen. "Niet iedereen weet het, of gaat naar de dokter. Daardoor is het niet exact in getallen uit te drukken." Wel ziet Van Looij steeds meer jongeren naar de KNO-afdeling komen. "Het geluid komt binnen in je oor bij het trommelvlies", begint de arts haar uitleg. Via het trommelvlies gaat het naar drie botjes die de trillingen van het geluid dan weer overbrengen naar het slakkenhuis. "En dat is waar het vastloop. In het slakkenhuis worden trillingen omgezet naar de hersenen om zo het geluid te horen. Maar bij tinnitus worden de haartjes, die daarvoor zorgen, beschadigd. Daardoor kunnen bepaalde tonen niet meer goed worden overgebracht en vullen de hersenen die tonen zelf in." Oordoppen bij het uitgaan Het klinkt logisch, maar toch is het het noemen waard volgens Lassche. Hij is een van de organisatoren van ADE, het dance-evenement dat volgende week in de stad van start gaat: "Mensen moeten oordoppen meenemen en indoen, sowieso als ze dicht bij een speaker staan." Ook Van Looij benadrukt het belang ervan: "Genezing is niet mogelijk, dus moet je het zo goed mogelijk voorkomen."

Quote "Neem altijd goede oordoppen mee" marjolein van looij, kno-arts

Volgens van Looij ligt zijn verantwoordelijkheid vooral bij het informeren: "Wij kunnen niet meer doen dan voorlichting geven en oordoppen verkopen. Dat kan helaas niet gratis, want dat kost ons ook weer geld. "Neem altijd goede doppen mee, en investeer daarin", zegt Van Looij. Van 103 naar 100 db Een meerderheid van de Tweede Kamer stelt voor om het maximale geluidsniveau dat nu in Nederland is toegestaan te verlagen. Momenteel ligt dat op 103 db, dat moet volgens hen naar 100. "Drie decibel omlaag betekent een halvering van de intensiteit van het geluid", vertelt Van Looij. "Dus wij als KNO-artsen vinden dat een goed idee." Lassche twijfelt. "Ik vind het abstract. Mensen gaan naar een feest om de muziek te voelen, niet alleen om het te horen. "En je wilt mensen achterin dezelfde ervaring geven als de mensen voorin de zaal. Dus ik weet niet of dit echt goed is om te doen. Aandacht aan het probleem besteden, dat is wat we moeten doen. Want uiteindelijk moet iemand zelf zijn doppen meenemen."