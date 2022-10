Noord-Hollander om het leven bij ongeluk in Portugal, echtgenote ernstig gewond

Een 68-jarige Noord-Hollander is afgelopen maandag om het leven gekomen in Portugal toen hij op zijn fiets werd aangereden door een personenauto. Zijn 71-jarige vrouw reed naast hem en is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt het Portugese medium Radio Campanario.

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het stel werd rond half vier aangereden op de EM 1085, dat in het district Setúbal ligt. De brandweer en agenten kwamen naar het ongeluk toe.

Het was voor de agenten al snel duidelijk dat de man het ongeluk niet had overleefd. Zijn vrouw werd met ernstig letsel naar het ziekenhuis in Santiago do Cacém gebracht. De bestuurder van de auto raakte lichtgewond.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt het ongeluk en wil verder niets kwijt over waar de twee Noord-Hollanders precies vandaan komen. De familie wordt volgens een woordvoerder door de Nederlandse ambassade consulair bijgestaan.