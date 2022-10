Uithoornaars redden vissen in ademnood na fout bij aanleg Uithoornlijn

Door een fout tijdens werkzaamheden voor de aanleg van de Uithoornlijn hebben ruim honderd vissen in Uithoorn vorige week vastgezeten in de modder. Nadat omwonenden alarm hadden geslagen, heeft het calamiteitenteam van de Amsterdamse Hengelsportvereniging de dieren gered. "Een snoek van een meter lang lag in een klein laagje water", vertelt een getuige.

Uithoornaars redden vissen uit drooggepompte sloot - Jan Hol

Het gaat mis bij het uitbaggeren van een sloot aan de Wederik."We wilden een laag water laten staan, zodat de vissen konden blijven zwemmen, maar de pomp bleek verkeerd afgesteld", vertelt Katja Torbijn van de projectorganisatie Uithoornlijn. Daardoor daalde het waterpeil zo drastisch dat 'er voor de vissen te weinig leefruimte overbleef', schrijft de organisatie in een bericht over de gebeurtenissen. Dat de vissen het hebben overleefd, hebben ze te danken aan buurtbewoners, erkent ook de projectorganisatie achter de toekomstige tramlijn. Zij sloegen namelijk alarm, waarna aannemer Dura Vermeer direct in actie kwam. "Tien minuten later werd er alweer water de sloot in gepompt", aldus Torbijn. Vissers Niet veel later komen ook de politie, gemeente én dierenambulance bij de sloot aan, en worden de werkzaamheden tijdelijk stilgelegd. De dierenambulance schakelt op haar beurt de Amsterdamse Hengelsportvereniging (AHV) in, die haar calamiteitenteam eropaf stuurt. Artikel gaat door onder Facebook-video

VISSEN LIGGEN DROOG UITHOORN Vanmorgen kregen we een melding dat er bij de Wederik in Uithoorn werkzaamheden en graafwerkzaamheden worden verricht vanwege een aan te leggen trambaan. Voordat er werkzaamheden worden verricht word er een heel ecologisch plan geschreven hoe dit zou moeten verlopen. Helaas is er kennelijk wat mis gegaan en lagen er meerdere vissen op het droge. We zijn direct gaan schakelen met de politie en met de gemeente. De politie heeft nu alles stil gelegd, er is weer een halve meter water teruggepompt in de geul, helaas gaan de vissen het hier niet mee redden en hebben wij het calamiteitenteam van de hengelsportvereniging opgeroepen. Wordt Vervolgd! Posted by Dierenambulance de Ronde Venen / Amstelland / Stichtse Vecht on Thursday, October 6, 2022

"'Wat jullie aan het doen zijn, is een misdrijf', heb ik tegen Dura Vermeer gezegd", vertelt Jaap Que, behalve lid van het calamiteitenteam ook voorzitter van AHV, aan NH Nieuws. Volgens hem is Dura Vermeer nalatig geweest door geen ecoloog in te schakelen, wat bij dit soort projecten verplicht is.

Quote "Het blijft mensenwerk, dus er kan iets misgaan" Katja Torbijn, projectorganisatie uithoornlijn

Dat klopt volgens Torbijn niet. "We hebben wel een ecoloog ingeschakeld, en alle protocollen gevolgd. Maar het blijft mensenwerk, dus kan er iets misgaan." Een andere getuige stelt vraagtekens bij haar verklaring dat de pomp verkeerd was afgesteld. "Ik denk dat ze die pomp hebben aangezet, koffie zijn gaan drinken en er niet meer naar hebben omgekeken." Artikel gaat door onder de foto

Spartelende vissen in drooggepompte sloot Uithoorn - Jan Uithol