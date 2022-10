LIVE NH Sport met FC Emmen - FC Volendam en Telstar - Roda JC

FC Emmen - FC Volendam was vorig seizoen de topper in de eerste divisie. Vanavond strijden beide ploegen tegen elkaar om weg te komen van de onderste plek in de eredivisie. Je kunt dit duel samen met Telstar - Roda JC vanaf 19.00 uur rechtstreeks op de radio volgen bij NH Sport.

Met slechts vijf punten uit negen wedstrijden vallen de resultaten van FC Emmen en FC Volendam tot dusverre tegen. Een overwinning zou voor beide ploegen een enorme boost betekenen.

Deceptie

FC Volendam bewaart weinig goede herinneringen aan de laatste ontmoetingen met FC Emmen. In eigen stadion speelde Volendam vorig seizoen in de competitie gelijk, terwijl in de KNVB-beker Emmen te sterk bleek. Het duel aan de Oude Meerdijk eindigde, na een 4-0 ruststand, in een deceptie: 4-1. Bovendien richtte een deel van de aanhang toen flinke vernielingen aan in de toiletgebouwen van FC Emmen.

Sportief tankte de ploeg van trainer Wim Jonk afgelopen zaterdag vertrouwen uit het laatste deel van de wedstrijd tegen Ajax (2-4), waarin de 3-3 van Henk Veerman (afgekeurd wegens buitenspel) de wederopstanding compleet had kunnen maken. Goed nieuws voor FC Volendam is dat Bilal Ould-Chikh terug is van een schorsing. De bal gaat om 20.00 uur rollen. Verslaggever Erik-Jan Brinkman verzorgt het commentaar.

Telstar - Roda JC

Voor Telstar staat de thuiswedstrijd tegen Roda JC op het programma. De Limburgers staan op de vijfde plaats in de eerste divisie, Telstar is dertiende. De Velsenaren wonnen vorige week in Eindhoven met 2-0 van Jong PSV. Het wedstrijdcommentaar vanaf sportpark Schoonenberg krijg je van Edward Dekker.

Uiteraard houden we je tussen 19.00 en 22.00 uur in NH Sport ook op de hoogte van alle andere wedstrijden die gespeeld worden, waaronder Almere City FC - Jong Ajax.