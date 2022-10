Supporters Roda JC zijn aankomende vrijdag niet welkom in stadion van Telstar

Na overleg hebben burgemeester Dales, het Openbaar Ministerie, de politie en Telstar besloten dat supporters van Roda JC niet welkom zijn bij de wedstrijd van aankomende vrijdag in het stadion van Telstar. De harde kern van de club uit Kerkrade heeft het vorig weekend zo bont gemaakt dat de ME in actie moest komen. Bij eventuele escalaties in Velsen zou er volgens de gemeente niet genoeg politiecapaciteit zijn.

Eerder vandaag meldde Roda JC al dat supporters de Limburgse ploeg niet achterna mogen reizen. De gemeente Velsen laat aan NH Nieuws weten waarom hiervoor is gekozen: "Reden is dat een aanzienlijk deel van de harde kern supporters van Roda JC de laatste weken voor ongeregeldheden zorgde. Bij de laatste wedstrijd tegen VVV-Venlo was een grote politie-inzet nodig en moest zelfs de ME in actie komen. De politie heeft geen capaciteit voor een dergelijke grote inzet aanstaande vrijdag."

