Van pompoenen tot pannenkoeken: de West-Friese taal is overal nog zichtbaar

Het gebruik van de West-Friese taal wordt steeds minder. Maar dat betekent niet dat de streektaal al uit het straatbeeld is verdwenen. Van pompoenen tot pannenkoeken: het West-Fries is overal. Je moet het alleen even willen zien.

Het is nog goed zoeken naar een overgebleven exemplaar. Tussen de duizenden pompoenen die deze weken worden verkocht, waren er zo'n zestig met een spreuk in West-Fries dialect. Tineke van der Lee, schoonmoeder van Justyna: "Ik houd van het West-Fries. Zo kwam ik op het idee om boodschappen op de pompoenen aan te brengen. Dat doe je met een spijker. Of eigenlijk: een spoiker. Je moet het eigenlijk zien als een litteken."

Maak een rondje door het mooie West-Friese landschap en de moedertaal van de regio is nooit ver weg. Er staan spreuken op huizen, in tuinen en in de horeca. En op de pompoenenboerderij van Martijn en Justyna Hetsen in Onderdijk.

Met spreuken als 'Wat een pittugie' ,'Bloid Koike Bloive', 'Hier weun ik' en 'Nôh heui, de koffie is bruin' werden de pompoenen opgeleukt. Slecht nieuws voor de liefhebbers: ze zijn allemaal al verkocht. "Ze waren zo weg. Zo zie je maar: het West-Fries leeft nog wel, ook al wordt amper nog gesproken."

Ook bij de namen van verschillende huizen is het dialect nog altijd in trek. In Nibbixwoud, Hauwert en Onderdijk bijvoorbeeld, waar we de spreuken 'Dut is ut den', 'De Boerderie', 'Ze zegge' en 'Wie heb 't' tegenkwamen. Of in de Gouwe (Gouwe Stek), Aartswoud ('t Sluissie) of De Weere ('t Berkie).

Peter de Boer uit Nibbixwoud poseert voor zijn huis. Hoe komt 'Dut is ut den' op de muur? "We kwamen hierop via Wim Baas. Hij kwam uit Oostwoud, trad op in het West-Friese dialect en bracht ooit een boek uit met daarin zijn verhalen. Dit was de titel. Wij vonden het een treffende spreuk. Simpel, maar treffend."

