Ouderen Hilversums wooncentrum weken aan huis gekluisterd door renovatie lift

Een drama voor de bewoners van het Leen ter Rouwelaarshuis in Hilversum. De lift in het wooncentrum wordt drie weken lang gerenoveerd. Bewoners die slecht ter been zijn kunnen daardoor alleen bij hun woning komen met een traplift. Bewoners met een scootmobiel kunnen daar simpelweg geen gebruik van maken. "Sommige mensen zitten twee, drie weken in hun woning opgesloten", aldus een bewoner.