Getuigen gezocht van grote vechtpartij aan Dirk Camphuysenstraat in Heerhugowaard

De politie is op zoek naar getuigen van de grote vechtpartij tussen meerdere personen aan de Dirk Camphuysenstraat in Heerhugowaard afgelopen vrijdag. Tijdens het knokken raakte een 15-jarige jongen uit Heerhugowaard gewond. "We proberen te achterhalen wat er is gebeurd en wie ermee te maken heeft."

AT5 / Luuk Koenen

Vorige week vrijdag rond 17.45 uur kreeg de politie een melding van een conflict aan de Dirk Camphuysenstraat in Heerhugowaard. Daar troffen agenten een 15-jarige Heerhugowaarder met een gewond been. Hij werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een man (42) uit Heerhugowaard is er vermoedelijk bij betrokken en zit momenteel vast voor verhoor. Maar wat er precies is gebeurd, is voor de recherche nog een raadsel. "Hulp van getuigen, omwonenden of betrokkenen is daarbij belangrijk."

Aan mensen die rond die tijd in de buurt waren en iets van de vechtpartij hebben gezien of gehoord of omwonenden met camerabeelden, wordt gevraagd de informatie te delen via het tipformulier of door (anoniem) telefonisch contact op te nemen.