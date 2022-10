Remco schrijft hoopvol boek over 40 jaar leven met dwarslaesie

Op veertienjarige leeftijd verandert het leven van de Amstelveense Remco Verhoeven (56) in één klap. Na een flinke val tijdens wintersportvakantie raakt hij verlamd tot aan zijn nek. Inmiddels leeft de Amstelvener al ruim veertig jaar met een dwarslaesie en kent hij veel downs. Al staat zijn biografie 'Vier Het Leven' vol met positieve momenten.

In een speciale Fokuswoning, gelegen in de wijk Middenhoven, zit Remco in zijn rolstoel in de woonkamer. Via een rietje neemt hij een slok thee uit de thermoskan, die aan zijn rolstoel zit bevestigd. Inmiddels doet hij bijna alles zelfstandig. Dat was vlak na het ongeluk op zijn veertiende anders

Amstelvener Remco Verhoeven schreef het boek 'Vier het leven' over 40 jaar leven met een dwarslaesie - AAN!

“Op dat moment kon ik niets meer, mijn hele leven werd anders”, vertelt hij tegen AAN! Amstelveen. Remco is in april 1980 op wintersportvakantie in Zwitserland als op 1 april zijn leven compleet verandert. “En nee, het is geen grap”, schrijft hij zelf op de achterflap van zijn boek.

In een Fokuswoning wonen mensen met een fysieke beperking zelfstandig, maar krijgen toch hulp als ze dat nodig hebben. Een team van specialisten verleent 24/7 assistentie bij dagelijkse handelingen als aan- en uitkleden of douchen.

Remco is in 1980 een sportieve jongen van veertien. Hij voetbalt en doet daarnaast ook aan skiën. De meeste wintersportongelukken gebeuren op de piste, maar dit ongeluk gebeurde 's nachts tijdens zijn slaap. Remco maakt een flinke val van het stapelbed waar hij in ligt. Omdat hij slaapt, komt de gebeurtenis eerst niet goed bij hem binnen. Hij vertelt: “Ik kon niets bewegen, dat is heel raar natuurlijk. Toch ging er op dat moment niet zoveel door me heen. Ja, je bent bang, maar je weet niet precies wat er aan de hand is.” Later realiseert hij zich pas de ernst van het ongeluk. Remco raakt die dag verlamd tot aan zijn nek.

Quote "Ja, je bent bang, maar je weet niet precies wat er aan de hand is" Remco Verhoeven

Na het ongeluk wordt Remco's leven meteen anders. Wat de meeste impact op hem had? “Dat ik niets meer zelf kon”, vertelt hij. “En dat je overal hulp bij nodig hebt, overal afhankelijk bent.” Leven met een dwarslaesie Tijdens het revalidatieproces van vier maanden leert Remco omgaan met de dwarslaesie. Na de revalidatie begint het normale leven direct. Remco: “Toen kwam ik weer thuis bij mijn ouders en broers en de volgende dag moest ik meteen naar school. Ik moest weer meedoen met de dagelijkse dingen van het leven.” Door zijn dwarslaesie moest Remco zijn doelen noodgedwongen veranderen.

Zo wilde Remco eigenlijk journalist worden. Vooral schrijven vond hij altijd al leuk. Eerder schrijft hij al het boek 'Cobus in zijn fokus' met korte verhalen over zijn leven met een beperking in Amstelveen. Het idee voor zijn uitgebreide biografie ontstaat tijdens de coronapandemie.

Quote "Ik zag bijna niemand meer, alleen mijn ouders nog. Toen dacht ik: laat ik eens aan het verhaal beginnen" Remco verhoeven

“Iedereen ging in lockdown, maar ik nog veel meer door mijn slechte longfunctie”, vertelt hij. “Ik zag bijna niemand meer, alleen mijn ouders nog.” Netflix is in die periode zijn beste vriend, 'maar op een gegeven moment raak je uitgekeken', zegt hij zelf. "Toen dacht ik: laat ik eens aan het verhaal beginnen. In zo'n tien maanden had ik het hele verhaal af. Ik stuurde het naar een uitgever en die wilde het graag uitgeven.”

Het leven vieren Inmiddels viert Remco het leven weer en daar vertelt hij over in zijn biografie met de toepasselijke titel 'Vier het leven'. Na de revalidatie veranderde zijn leven, raakte hij dromen kwijt, en zelfs vrienden. Al heeft hij gelukkig ook veel oude vrienden behouden. “Natuurlijk ben je een deel kwijt, maar dat gebeurt iedereen. Gelukkig heb ik ook hele trouwe vrienden en familie om me heen.” En met deze vrienden gaat Remco maar al te graag op stap, bijvoorbeeld naar de kroeg in Amstelveen. Hij komt in de Amstelveense horeca weinig obstakels tegen. “Sommige dingen in de horeca zijn echter nog niet helemaal goed. Ik kan wel overal in, maar nog niet overal zijn aangepaste toiletten.”

Quote "Ik hoop mensen die het lezen te inspireren. Ik wil laten zien dat er meer zit achter de persoon in de rolstoel" Remco Verhoeven