Hilversummers hopen op goudmijn in boekenkast: taxatie in bibliotheek

Bijbels, atlassen of oude prenten; bij de bibliotheek in Hilversum kon je afgelopen vrijdag terecht met pareltjes uit je boekenkast. Taxateur Arne Steenkamp bekeek alle meegenomen boeken van kaft tot kaft en gaf een schatting wat betreft de waarde. Echt unieke boeken zaten er helaas niet tussen, al liepen sommige gelukkige bezoekers weg met een taxatie rond de honderd euro.

Zo kwam Hilversummer Bob Does met een tas vol oude boeken naar de bibliotheek: "Kijken of het nog wat waard is of dat je er iemand anders nog een plezier mee kan doen", zei Bob vooraf.

De atlas die hij mee had genomen bleek een redelijk prijskaartje te hebben. "Als je dit zo in de handel zou moeten kopen, betaal je daar toch al gauw honderd euro voor", aldus taxateur Steenkamp over Bobs atlas.

"Je hoopt natuurlijk altijd op leuke boeken of een vondst die er echt uitspringt", legt Steenkamp uit over deze taxatiesessies. Echte goudmijntjes zaten er dus niet tussen, maar dat mocht de pret niet drukken.

Als voorwerp

Vrijdag bleek dat er vooral veel boeken tussenzaten die weinig tot geen waarde kenden. "Dit boek is leuk om misschien neer te leggen als voorwerp, maar waarde heeft het niet", aldus Steenkamp over een bijbel uit de achtiende eeuw.