Haarlem NL V Vincent (26) maakt al 8 jaar bussen schoon: "Kots meest vieze, maar het hoort erbij"

Een heus jubileum was het afgelopen week op de busschoonmaaklocatie in de Waarderpolder in Haarlem. Al tien jaar lang maken bewoners van de Hartekamp bussen van Connexxion schoon. Vincent van der Meij (26) is een van hen, deze fanatieke schoonmaker doet het werk al acht jaar.

Schoonmaakteam van Hartekamp - Michael van der Putten/NH Media

Als een archeoloog bij een gevonden dinobot, gaat Vincent op de chauffeursplek met een kwast te werk. "Ik gebruik deze kwast om al het stof tussen alle knopjes weg te halen", legt hij uit. De Hartekamp Groep begeleidt mensen met een beperking op het gebied van wonen, werken en leren. Dat dit project succes vol is, komt volgens begeleider Michiel van Balen vooral doordat de mensen een bezigheid doen waarbij ze zich goed voelen. Tekst gaat door onder de foto.

Na iedere schoonmaakbeurt wordt er een snoepje en briefje neergelegd voor de chauffeur. - Michael van der Putten/NH Media

"Ze hebben een dagstructuur waar ze wat aan hebben en sommigen kunnen doorgroeien naar functies met meer verantwoordelijkheden", legt Van Balen uit, die vanaf het begin bij het project is betrokken. "In 2012 is het project gestart. We startten toen op een andere locatie, namelijk in Heemskerk. Door de meerwaarde zijn ze uiteindelijk in Haarlem terechtgekomen", besluit hij. Grote schoonmaak De bussen worden aan de binnenkant volledig schoongemaakt. Iemand die daar nog niet zo veel ervaring mee heeft, is Victor. "Deze bus is niet heel erg vies, alleen de vloer is heel smerig", zegt hij terwijl hij met een doek bezig is.

Quote "Deze maatschappelijke plek vind je nergens anders" Michiel van Balen, begeleider Hartekamp