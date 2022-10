Nog miljoenen in de pot voor oud-klanten DSB Bank: aanmeldloket sluit wel bijna

Het faillissement van de DSB Bank is al bijna een jaar afgerond. Toch wordt nog steeds gezocht naar voormalige klanten die recht hebben op geld. Inmiddels hebben zich al ruim 100.000 mensen gemeld en is er voor 25 miljoen uitgekeerd, maar zitten er nog miljoenen in de pot.

NH Nieuws

Na de afronding van het faillissement in december bleek dat er na de laatste betalingen nog een flinke pot geld was. 283.000 rekeninghouders van de voormalige bank van Dirk Scheringa hadden nog recht op in totaal 48 miljoen euro aan misgelopen rente. "Bij 100.000 mensen gaat het misschien om een tientje, bij anderen om meer", legde curator Ben Knüppe eerder uit aan NH Nieuws. Veel rekeninghouders onvindbaar Omdat de bank al in 2009 op de fles ging beschikten de curatoren niet over de meest actuele adresgegevens. Er volgde een oproep aan de rekeninghouders om zich te melden en er werd geprobeerd de ex-klanten per brief te benaderen. "Helaas kregen we ook veel post weer retour", aldus de woordvoerder namens de curatoren.

Correctie van eerder bericht In een eerdere versie van dit bericht werden verkeerde bedragen genoemd. Daarin werd gesteld dat nog gezocht wordt naar rekeninghouders die in totaal 625 miljoen euro tegoed hebben. Maar dat was inclusief het bedrag dat De Nederlandsche Bank tegoed had. Ten onrechte zijn deze bedragen bij elkaar opgeteld.

Nog niet de helft van de rekeninghouders reageerde tot nu toe, 110.000. Onder hen is 25 miljoen euro verdeeld. Om de andere schuldeisers alsnog te proberen te bereiken wordt er nu opnieuw in de media aandacht voor gevraagd. De voormalige klanten kunnen zich tot en met 15 december aanmelden via deze website. Daarna sluit het loket en sluit ook het kantoor met de laatste medewerkers. Het geld dat na die datum overblijft gaat naar De Nerderlandsche Bank. Die krijgt sowieso ook al 600 miljoen euro omdat de DNB garant stond voor rekeninghouders toen de DSB Bank in 2009 omviel.