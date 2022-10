'Hou vol': kleurrijke muurschildering met bijzondere boodschap voor de buurt

Op de kruising van de Spaarndamseweg en de Schoterbrug in Haarlem springt sinds deze week een kleurrijke muurschildering in het oog. Op de schildering zie je vogels, die staan symbool voor uitvliegen en een eigen weg vinden. Een toepasselijk ontwerp, want in het gebouw komen studio's voor jongeren tussen de 18 en 28 jaar. Verder bevat het kunstwerk nog een speciale boodschap voor de buurtbewoners.

Het kunstwerk is ontworpen door Phylos Donkertino en Ben Plummer, die zich hebben laten inspireren door de 'cycle of life' van vogels. "Op de schildering zie je een vogel die een worm vangt en zijn jongen voert. De jonge vogel vliegt vervolgens uit en vangt zelf een worm om zijn eigen kinderen weer mee te voeren", legt Donkertino uit. "Eigenlijk gaan de jongeren die hier komen wonen ook uitvliegen, net als de vogels."

Voordat Donkertino en Plummer de muur onderhanden namen, is het gebouw al meerdere keren beklad geweest. "Buurtbewoners stoorden zich daaraan en dus kwam het idee van een professionele muurschildering", vertelt initiatiefnemer van het bouwproject, Ernest van der Meijde.

Maar een van de boodschappen die op het gebouw was geklad, bleek van grote emotionele waarde te zijn voor buurtbewoners en voorbijgangers. Daar prezen namelijk jarenlang de woorden 'Hou vol!'. "Ik heb gehoord dat dat er was gezet voor een mevrouw die aan de overkant woonde en ernstig ziek was", vertelt Phylos Donkertino.

Bijzondere boodschap

Dat vonden de ontwerpers een mooie boodschap en ze besloten het mee te nemen in de nieuwe schildering. "Toen we begonnen met schilderen kregen we heel veel opmerkingen over die tekst. Je merkt dat iedereen die met die route te maken heeft iets uit die boodschap haalt", legt Donkertino uit. "Sommigen vinden het een fijne boodschap in lastige tijden, maar ik sprak ook iemand die het als aanmoediging zag omdat ze daar altijd harde tegenwind heeft", lacht hij.

Ook Van der Meijde kent de verhalen en is blij dat de boodschap is meegenomen in het nieuwe ontwerp. "En het is ook nog eens toepasselijk op dit project, want daar zijn we inmiddels ook al zo'n vijf jaar mee bezig", grapt hij.